Avionul unui ministru german, deviat din cauza atacurilor israeliene din Liban. Unde a fost nevoit să aterizeze

„Călătoria la Beirut a trebuit să fie anulată în timpul zborului. Pe baza unei evaluări continue a situației care se agravează rapid din Beirut, această decizie a fost luată din motive militare”, a anunțat Ministerul Dezvoltării din Germania.

Știrea a fost relatată inițial de Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) și Politico.

Un avion guvernamental german a fost deviat astăzi în timpul aterizării și redirecționat către Cipru, potrivit Redaktionsnetzwerk Deutschland și Politico. La bord se afla ministrul Dezvoltării din Germania, Reem Alabali Radovan, membru al SPD.

Ministerul a insistat că decizia a fost luată „din motive militare”, pe fondul unei escaladări a situației din Beirut.

Conform presei germane, avionul a aterizat la Larnaca, de unde delegația urma să se întoarcă la Berlin.

Aeroportul internațional din Beirut se află în partea de sud a orașului, în apropierea zonelor unde Hezbollah, o organizație pro-iraniană, deține poziții puternice. Israelul a anunțat că va lansa noi lovituri împotriva acestei organizații.

Reem Alabali Radovan plănuia să petreacă două zile în Liban pentru a evalua consecințele războiului dintre Israel și Hezbollah.

Programul includea întâlniri cu președintele libanez Joseph Aoun, cu miniștri și discuții despre situația persoanelor strămutate intern. Înainte de plecare, ministrul a declarat că „Germania sprijină poporul libanez”.