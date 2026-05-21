Air France și Airbus, găsite vinovate în cazul celui mai grav accident aviatic din istoria Franței

Air France și Airbus au fost găsite vinovate de ucidere din culpă corporativă în cazul prăbușirii zborului AF447, în 2009, accident în care au murit 228 de persoane.
Iulian Moşneagu
21 mai 2026, 16:47, Știri externe
Decizia a fost pronunțată joi de Curtea de Apel din Paris și marchează o nouă etapă într-un proces care durează de 17 ani, conform Reuters.

Avionul Airbus A330, care zbura pe ruta Rio de Janeiro – Paris, s-a prăbușit în Oceanul Atlantic la data de 1 iunie 2009, în timpul unei furtuni.

Epava avionului Airbus A330 a fost găsită după căutări îndelungate pe o suprafață de aproximativ 10.000 de kilometri pătrați din Atlantic. Cutiile negre au fost recuperate în 2011, după luni de căutări la mare adâncime.

Cel mai grav accident aerian din istoria Franței

Toți cei 216 pasageri și 12 membri ai echipajului aflați la bord au murit. Accidentul este considerat cel mai grav dezastru aerian din istoria Franței. Printre victime se aflau în principal cetățeni francezi, brazilieni și germani.

Instanța a dispus ca fiecare companie să plătească amenda maximă prevăzută pentru ucidere din culpă corporativă, de 225.000 de euro. Suma a fost criticată de unele familii ale victimelor, care au considerat-o o sancțiune simbolică, raportată la veniturile celor două companii.

În 2023, o instanță inferioară achitase Air France și Airbus, care au negat în mod repetat acuzațiile. Avocații francezi estimează că cele două companii ar putea face noi apeluri, ceea ce ar putea prelungi cazul cu încă mai mulți ani.

Cum au argumentat procurorii acuzația de ucidere din culpă corporativă

În 2012, anchetatorii BEA au stabilit că echipajul a dus avionul în pierdere de portanță, după ce a gestionat greșit o problemă provocată de înghețarea senzorilor.

Procurorii s-au concentrat însă pe presupuse deficiențe ale producătorului aeronavei și ale companiei aeriene, inclusiv pe instruirea insuficientă a personalului și pe lipsa unor măsuri după incidente similare anterioare.

Pentru a demonstra uciderea din culpă, procurorii au trebuit să arate nu doar că cele două companii au fost neglijente, ci și că această neglijență a contribuit la producerea accidentului.

