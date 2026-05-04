Prima pagină » Știri externe » Date noi despre prăbușirea avionului China Eastern Airlines din 2022: ancheta indică oprirea intenționată a motoarelor

Date noi despre prăbușirea avionului China Eastern Airlines din 2022: ancheta indică oprirea intenționată a motoarelor

La peste patru ani de la una dintre cele mai grave tragedii aviatice din China, noi date sugerează că prăbușirea zborului MU5735 ar fi fost provocată intenționat din cabina de pilotaj, transmite CNN.
Date noi despre prăbușirea avionului China Eastern Airlines din 2022: ancheta indică oprirea intenționată a motoarelor
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
04 mai 2026, 12:20, Știri externe

Accidentul, produs în martie 2022 în regiunea Guangxi, a implicat un avion Boeing 737-800 și s-a soldat cu moartea tuturor celor 132 de persoane aflate la bord, mai scrie CNN. Informații publicate de National Transportation Safety Board (NTSB), în urma unei solicitări oficiale, arată că întrerupătoarele de combustibil ale ambelor motoare au fost mutate simultan din poziția „funcționare” în poziția „oprire”. Potrivit raportului, acest lucru s-a întâmplat în timp ce aeronava zbura la aproximativ 8.800 de metri altitudine, înainte de a intra într-o coborâre bruscă. Experții în siguranță aeriană spun că aceste comenzi nu pot fi activate accidental, fiind necesară o acțiune deliberată din partea unei persoane din cockpit.

Fără încercări de reluare a alimentării

Analiza datelor arată că nu a existat nicio tentativă de repornire a motoarelor după oprirea alimentării cu combustibil. Acest detaliu întărește ipoteza unei acțiuni intenționate, potrivit specialiștilor citați în anchetă. Civil Aviation Administration of China (CAAC) nu a publicat încă un raport final privind cauzele accidentului. În rapoartele preliminare, autoritățile chineze au susținut că nu au fost identificate probleme tehnice, condiții meteo nefavorabile sau erori evidente ale echipajului înainte de prăbușire. Instituția a respins anterior ipoteza unui act deliberat.

Un caz care ridică în continuare întrebări

Zborul MU5735 decola din Kunming spre Guangzhou când a pierdut brusc contactul cu controlul de trafic aerian și s-a prăbușit într-o zonă montană. Lipsa unor concluzii oficiale clare și noile date apărute alimentează întrebările privind responsabilitatea și cauzele reale ale accidentului. Cazul rămâne unul dintre cele mai controversate din aviația recentă, iar rezultatele finale ale investigației sunt în continuare așteptate.

Recomandarea video

Cât câștigă șefii Hidroelectrica acuzați de premierul Bolojan că au luat bonusuri de 150.000-180.000 de euro în loc să facă investiții
G4Media
Stenograme „NUCLEARE” din ședința PSD, înainte de moțiune: „Nu putem lăsa România pe mâna unor șacali. PSD va salva, încă o dată, țara”
Gandul
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cine pierde de pe urma războiului lui Trump? Statele Unite plătesc ca să scape de surplusul de gaze în timp ce Europa este lovită dur de blocarea Strâmtorii Ormuz
Libertatea
Boala autoimună care are ca simptom schimbarea vocii sau vocea răgușită. Aproximativ 143.000 de români sunt afectați
CSID
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor