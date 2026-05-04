Date noi despre prăbușirea avionului China Eastern Airlines din 2022: ancheta indică oprirea intenționată a motoarelor

Accidentul, produs în martie 2022 în regiunea Guangxi, a implicat un avion Boeing 737-800 și s-a soldat cu moartea tuturor celor 132 de persoane aflate la bord, mai scrie CNN. Informații publicate de National Transportation Safety Board (NTSB), în urma unei solicitări oficiale, arată că întrerupătoarele de combustibil ale ambelor motoare au fost mutate simultan din poziția „funcționare” în poziția „oprire”. Potrivit raportului, acest lucru s-a întâmplat în timp ce aeronava zbura la aproximativ 8.800 de metri altitudine, înainte de a intra într-o coborâre bruscă. Experții în siguranță aeriană spun că aceste comenzi nu pot fi activate accidental, fiind necesară o acțiune deliberată din partea unei persoane din cockpit.

Fără încercări de reluare a alimentării

Analiza datelor arată că nu a existat nicio tentativă de repornire a motoarelor după oprirea alimentării cu combustibil. Acest detaliu întărește ipoteza unei acțiuni intenționate, potrivit specialiștilor citați în anchetă. Civil Aviation Administration of China (CAAC) nu a publicat încă un raport final privind cauzele accidentului. În rapoartele preliminare, autoritățile chineze au susținut că nu au fost identificate probleme tehnice, condiții meteo nefavorabile sau erori evidente ale echipajului înainte de prăbușire. Instituția a respins anterior ipoteza unui act deliberat.

Un caz care ridică în continuare întrebări

Zborul MU5735 decola din Kunming spre Guangzhou când a pierdut brusc contactul cu controlul de trafic aerian și s-a prăbușit într-o zonă montană. Lipsa unor concluzii oficiale clare și noile date apărute alimentează întrebările privind responsabilitatea și cauzele reale ale accidentului. Cazul rămâne unul dintre cele mai controversate din aviația recentă, iar rezultatele finale ale investigației sunt în continuare așteptate.