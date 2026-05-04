Filipine: Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade lovește insula Samar. Țara are zilnic cutremure.

Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade pe scara Richter a lovit insula Samar din Filipine, țară care are cutremure zilnic.
Ioana Târziu
04 mai 2026, 12:23, Știri externe

Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade pe scara Richter a lovit, luni, insula Samar din Filipine, potrivit Serviciului de Proces Geologic al Statelor Unite, transmite Le Figaro.

Seismul a avut loc la ora 14:09 ora locală, la o adâncime de 73,3 kilometri.

Nu au fost raportate victime

Până în prezent nu au fost raportate victime, a declarat un oficial al poliției locale, care este îngrijorat cu privire la eventualele replici ale cutremurului, potrivit aceleiași surse.

Două cutremure în octombrie au ucis cel puțin opt persoane

O zonă cu intensă activitate seismică, Filipinele se confruntă zilnic cu cutremure. Partea de est a insulei Mindanao a fost lovită în octombrie de două cutremure cu magnitudinea de 7,4 și 6,7, care au ucis cel puțin opt persoane.

Aceste cutremure au fost replicile unui cutremur cu magnitudinea de 6,9, ​​care a avut loc cu câteva zile mai devreme. Cutremurul a ucis 76 de persoane și a distrus sau avariat 72.000 de locuințe în provincia Cebu, din centrul Filipinelor, conform aceleiași surse.

 

