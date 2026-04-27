Cutremur cu magnitudinea de 6,1 în nordul Japoniei

Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 s-a produs luni dimineață în nordul Japoniei, a anunțat Serviciul de Proces Geologic al SUA, informează AP.

Nu au fost raportate imediat victime sau pagube.

Cutremurul a avut loc la 18 kilometri vest de orășelul Sarabetsu din Hokkaido, la o adâncime de 81 de kilometri, potrivit USGS.

Lunea trecută, un cutremur cu magnitudinea de 7,7 grade în largul coastei Japoniei a declanșat o alertă de tsunami de scurtă durată și o avertizare privind un risc ușor mai mare de cutremur în zonele de coastă.