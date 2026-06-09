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20.000 de persoane au fost strămutate în urma cutremurului din Filipine

Salvatorii caută marți printre clădirile în ruine din Filipine pentru a se asigura că nimeni nu mai este prins în locuințe, la o zi după unul dintre cele mai puternice cutremure care au lovit țara în ultima jumătate de secol, soldat cu moartea a cel puțin 37 de persoane și strămutarea a peste 20.000.
20.000 de persoane au fost strămutate în urma cutremurului din Filipine
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
09 iun. 2026, 08:37, Știri externe
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Doar patru persoane erau considerate dispărute în evidențele oficiale din provinciile sudice din Filipine, în apropierea locului unde s-a produs cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade luni dimineață, însă Oficiul de Apărare Civilă a recunoscut că mai multe clădiri prăbușite și grav avariate trebuie inspectate temeinic pentru a depista posibili supraviețuitori sau victime, potrivit AP.

Cutremurul a avut centrul în largul insulei Mindanao, a doua cea mai populată insulă filipineze, a rănit aproape 500 de persoane și a strămutat peste 20.000, majoritatea fugind în adăposturi de urgență.

Mulți oameni care și-au părăsit locuințele s-au temut de un tsunami. În Filipine s-au măsurat valuri de până la 1,4 metri deasupra nivelului mării, dar singurele pagube provocate de tsunami au fost la șase barăci pe piloni dintr-un sat de coastă. Valuri mai mici au ajuns la țărm în Indonezia și Palau și chiar în sudul Japoniei.

Școli și clădiri guvernamentale, afectate

Aproximativ 2.000 de case și 117 clădiri și instalații guvernamentale au fost avariate în mai multe provincii, conform unei evaluări inițiale a pagubelor realizate de guvern. Aeroportul internațional din General Santos a rămas închis, ceea ce a forțat anularea a 63 de zboruri interne, cu excepția celor aflate în misiune umanitară.

Aproximativ 6.000 de clădiri de școli publice din provinciile afectate de cutremur trebuie evaluate înainte de reluarea cursurilor. Cutremurul a avut loc în prima zi de cursuri la nivel național, după o pauză de vară de două luni, iar mulți dintre cei răniți erau tineri elevi care se adunaseră cu entuziasm pentru ceremoniile de ridicare a drapelului de dimineață.

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