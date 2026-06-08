Cutremur devastator în Filipine: cel puțin 15 morți și o alertă de tsunami în Pacific în urma seismului de 7,8

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,8 produs în largul Filipinelor s-a soldat cu cel puțin cincisprezece morți, 129 de răniți și pagube masive, ce au declanșat în același timp o alertă de tsunami în întreg Oceanul Pacific, potrivit BBC.

Seismul a fost urmat de o replică de magnitudine 6,1 în sudul Filipinelor, conform Institutului american de geofizică USGS, care a precizat că noul cutremur s-a produs în mare, la o adâncime de 67 de kilometri, în apropierea provinciei Sarangani, pe insula Mindanao.

Cutremurul principal a avut loc luni, la ora locală 07:37 (02:37 ora României), în apropierea coastei insulei Mindanao, la o adâncime revizuită de 55 de kilometri, potrivit USGS.

Primele informații arată că seismul a provocat un număr ridicat de pierderi de vieți omenești și foarte multe distrugeri ale zonelor. Potrivit poliției, se înregistrează la această oră un număr de cincisprezece persoane decedate și 129 rănite inițial.

„Un anumit număr de clădiri s-a surpat. Unele case s-au surpat și ele”, a declarat un reprezentant al Poliției din General Santos, Robert Dagon, confirmând pagubele din zonă.

Alertă de tsunami în Oceanul Pacific

După cutremur, Centrul de Alertă de Tsunami din Pacific (PTWC), cu sediul în Hawaii, a avertizat că valuri de tsunami erau posibile „în următoarele trei ore” pe coastele Filipinelor, Indoneziei, Taiwanului și Japoniei.

Potrivit aceleiași instituții, valurile ar putea atinge între 1 și 3 metri în Filipine, iar în Indonezia și Malaysia între 0,3 și 1 metru.

În urma avertismentelor, Agenția de Gestionare a Catastrofelor din Indonezia a emis ordine de evacuare în mai multe zone din Insula Sulawesi, din nordul arhipelagului, din cauza riscului de tsunami.

De asemenea, Agenția Meteorologică Japoneză (JMA) a emis o alertă de tsunami de-a lungul coastei Oceanului Pacific, de la Insulele Okinawa până în estul orașului Tokyo.

Era de așteptat că valurile vor ajunge în Japonia în jurul orei locale 11:30 (05:30 ora României), cu o înălțime de până la un metru.

„Este periculos să vă aflați pe mare și în apropierea litoralului. Persoanele care se află pe mare trebuie să iasă imediat din apă și să se îndepărteze de mal. Curenții vor rămâne puternici. Vă rugăm să nu intrați în mare sau să vă apropiați atât timp cât nu este ridicat avizul”, a transmis agenția.

O zonă cu risc seismic ridicat

Filipinele se află pe „Centura de Foc a Pacificului”, o regiune cunoscută pentru activitatea seismică destul de ridicată, unde cutremurele sunt frecvente.

În context similar, în octombrie 2025 un alt cutremur puternic produs în centrul arhipelagului din Asia de Sud-Est s-a soldat cu 74 de morți, arată datele istorice ale evenimentelor seismice din regiune.