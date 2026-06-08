Cutremur de 7,8 în sudul Filipinelor | Se anunță tsunami pe unele coaste

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,8 a zguduit regiunea Mindanao din sudul Filipinelor luni dimineață, iar un tsunami este posibil să se producă pe unele coaste regionale, potrivit AP.

Nu au fost disponibile imediat informații despre pagube.

Here’s a clip from a Davao City, #Philippines Live Cam moments ago as a 8.2M #Earthquake hits nearby prompting a #Tsunami Warning and knocking out the power to the camera. pic.twitter.com/591bc6K59T — LiveCamChaser (@LiveCamChaser) June 7, 2026

Epicentrul a fost situat la 24,7 kilometri vest-sud-vest de Burias, Filipine, și a avut o adâncime de 35 de kilometri, a declarat US Geological Survey. Cutremurul s-a produs la ora locală 7:37.

Sunt posibile valuri de tsunami

Centrul de avertizare de tsunami din Pacific a anunțat că sunt posibile valuri de tsunami în Filipine și Malaezia.

Filipine, una dintre țările cele mai predispuse la dezastre din lume, este adesea lovită de cutremure și erupții vulcanice din cauza amplasării sale pe „Cercul de Foc” al Pacificului, un arc de falii seismice din jurul oceanului.

Arhipelagul este, de asemenea, lovit de aproximativ 20 de taifunuri și furtuni tropicale în fiecare an.