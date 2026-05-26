Un cutremur cu magnitudinea 6,9 s-a produs în Chile. Operațiunile miniere au fost afectate

Un cutremur puternic s-a produs luni în Chile, având magnitudinea de 6,9. Cutremurul a perturbat activitățile miniere.
Ioana Târziu
26 mai 2026, 12:12, Știri externe
Un cutremur cu magnitudinea 6,9 s-a produs luni în Chile, potrivit Reuters. Regiunea minieră din orașul Antofagasta a fost perturbată de cutremur.

La ce adâncime s-a produs

Institutul de Studii Geologice al SUA a înregistrat o adâncime a cutremurului de 109 kilometri.

Compania minieră de cupru de stat chiliană Codelco a oprit unele activități. Suspendarea lor a avut loc din cauza lipsei de vizibilitate în cariere sau a întreruperii alimentării cu energie electrică în anumite zone, a declarat un purtător de cuvânt conform sursei.

Țara reprezintă cel mai mare producător de cupru din lume.

Nu s-au înregistrat victime

Ricardo Munizaga, directorul regional al agenției de dezastre din Chile, SENAPRED, a declarat pentru presa locală că au fost provocate alunecări de teren în unele zone de producție. Însă, nu au fost raportate victime sau alte urgențe majore.

Locuitorii au rămas fără curent și au suferit unele întreruperi ale alimentării cu apă în orașul Calama, unde locuiesc mulți mineri, a declarat Munizaga. Totuși, infrastructura cheie nu a fost afectată.

Companiile miniere și-au activat protocoalele de urgență și au oprit temporar unele operațiuni, pentru a inspecta instalațiile, mai arată sursa.

