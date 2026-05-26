Șeful Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, Alexander Bortnikov, a vorbit la o reuniune a Consiliului Șefilor Agențiilor de Securitate și Serviciilor Speciale din Rusia. El a afirmat, printre altele, că riscul amenințărilor teroriste în Federația Rusă a crescut din cauza războiului din Iran, a discutat despre prezența tot mai mare a agențiilor de informații ale UE în Comunitatea Statelor Independente (CSI) și a legat dezvoltarea inteligenței artificiale de riscul crescut de bioterorism.

„Eroare de soft în sistemele de monitorizare video a Teheranului”

Alexander Bortnikov susține că agențiile de informații occidentale intenționează să folosească militanți din Siria, inclusiv din CSI, în operațiuni militare împotriva Iranului, ceea ce va duce la o amenințare teroristă sporită la adresa țărilor din Commonwealth.

„Escaladarea conflictului din jurul Iranului amenință să destabilizeze întreaga lume islamică, ceea ce va afecta și securitatea țărilor CSI. Recenta asasinare a unor înalți oficiali iranieni de către alianța americano-israeliană este un semn clar de avertizare. Coordonatele victimelor au fost obținute, parțial, prin intermediul unor „erori” software din sistemele de monitorizare video ale Teheranului”, a spus el.

Directorul FSB acuză: „ Ucraina, cel mai mare centru de contrabandă cu arme din Europa”

Șeful FSB susține că împreună cu KGB-ul din Belarus, a dejucat o tentativă organizată de Ucraina de a importa peste 500 de dispozitive explozive destinate atacurilor teroriste din Rusia.

„Europa a transformat Ucraina într-un teren de testare pentru noi tipuri de arme, pentru antrenarea sistemelor militare de inteligență artificială și pentru dezvoltarea de noi forme și metode de război sub steag fals. Serviciile de informații ucrainene folosesc teritoriile statelor vecine cu Federația Rusă pentru a infiltra sabotori și arme teroriste în Rusia. Ucraina a devenit cel mai mare centru de contrabandă cu arme din Europa. Grupările criminale organizate din Ucraina s-au implicat în producția de droguri sintetice, o parte din profiturile lor fiind folosită pentru recrutarea de teroriști pentru atacuri în Rusia”, a declarat Bortnikov.

Bortnikov acuză NATO

Cel mai fidel aliat al lui Vladimir Putin susține că agențiile de informații ale UE își extind prezența în țările CSI sub pretextul unor proiecte umanitare în domeniile dezvoltării societății civile, educației, migrației și ecologiei:

„Din perspectiva ONG-urilor, serviciile de securitate monitorizează situația de la fața locului, formează un grup de protest și introduc agenți de influență la diferite niveluri de guvernare. Programele de schimb în domeniile educației și administrației publice sunt promovate activ, cu scopul de a cultiva o nouă generație de elite naționale axate pe implementarea obiectivelor strategice occidentale în detrimentul intereselor și securității țărilor Commonwealth-ului.

Conform datelor disponibile, comunitatea de informații occidentală se află în spatele unor programe de creare a unei rețele de laboratoare „digitale” în Commonwealth. Sarcinile acestora includ colectarea și studierea profilurilor comportamentale tipice ale populației folosind tehnologii de inteligență artificială, identificarea „punctelor de tensiune” din societate și modelarea reacțiilor sociale la diverși factori externi, inclusiv acțiuni guvernamentale.

NATO își continuă programul de dezvoltare a armelor biologice selective în regiunea Asia-Pacific, Africa și America Latină. Există laboratoare care operează și în țările CSI”.

Risc de bioterorism

În ceea ce privește Inteligența Artificială, directorul FSB crede că adoptarea tehnologiilor occidentale de inteligență artificială de către țările CSI ar putea duce la vulnerabilitate la atacuri cibernetice și ar putea prezenta riscuri pentru conducerea acestor țări:

„Este logic să luăm în considerare motivele unui interes atât de mare în rândul occidentalilor pentru implementarea accelerată a inovațiilor lor digitale în sectoare strategic importante ale economiilor CSI, și în special în sistemele de comunicații și administrație publică. Transparența modelelor de rețele neuronale străine propuse pentru utilizare în sistemele decizionale nu este garantată. Nici fiabilitatea mecanismelor complet digitale pentru guvernarea operațională a țării în cazul unei potențiale crize. Dezvoltarea inteligenței artificiale crește riscul de bioterorism”.