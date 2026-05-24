În doar trei ani, AI-ul a creat noi giganți globali și a schimbat piețele mondiale. Cererea rămâne uriașă

Momentul-cheie al acestei transformări este considerat de mulți investitori 24 mai 2023, când compania americană NVIDIA a anunțat rezultate financiare mult peste așteptări, datorate cererii uriașe pentru inteligență artificială.

De atunci, boomul AI a schimbat complet ierarhia din sectorul tehnologic și a influențat inclusiv industrii care nu aveau legătură directă cu software-ul sau calculatoarele.

Explozia veniturilor generate de AI

Potrivit unei analize realizate de Morningstar, veniturile generate de cipurile folosite pentru inteligență artificială au crescut într-un ritm fără precedent. Cea mai spectaculoasă evoluție a fost înregistrată de Nvidia, principalul producător de procesoare grafice utilizate pentru antrenarea modelelor AI, precum ChatGPT.

Veniturile companiei din segmentul acceleratoarelor AI – cipuri speciale folosite pentru antrenarea și rularea inteligenței artificiale – au crescut de la 3,4 miliarde de dolari la peste 60 de miliarde de dolari în numai trei ani, ceea ce reprezintă un avans de aproximativ 1.600%.

Veniturile anunțate de NVIDIA în ultimul trimestru raportat sunt de 81,6 miliarde de dolari, mult peste estimările analiștilor.

„Nu există semne de încetinire a cererii pentru echipamentele AI produse de Nvidia”, spun analiștii, care susțin că cererea pentru inteligență artificială rămâne „insațiabilă”.

Cipurile care alimentează boomul AI

Acceleratoarele AI sunt cipuri speciale folosite pentru dezvoltarea și funcționarea inteligenței artificiale. Ele permit procesarea rapidă a unor cantități uriașe de date și sunt utilizate de companii precum OpenAI, Google sau Meta Platforms.

Cererea explozivă pentru aceste cipuri a impulsionat puternic companii precum NVIDIA, Advanced Micro Devices și Broadcom, printre cei mai mari producători de semiconductori și infrastructură pentru inteligență artificială.

AI-ul nu ajută toate companiile din tehnologie

Deși boomul AI a dus la creșteri spectaculoase pentru producătorii de cipuri și infrastructură, nu toate companiile tehnologice au avut de câștigat. Potrivit sursei citate, firmele din industria software au rămas mult în urmă față de producătorii de semiconductori. Investitorii se tem că inteligența artificială ar putea reduce nevoia unor aplicații software tradiționale sau chiar înlocui anumite servicii.

Astfel, în timp ce indicele companiilor de semiconductori a crescut cu aproape 424% din 2023 până în prezent, multe firme software au înregistrat creșteri modeste sau chiar scăderi.

Revoluția AI a schimbat și alte industrii

Expansiunea inteligenței artificiale a dus la construirea accelerată a centrelor de date, facilități uriașe în care sunt găzduite serverele necesare pentru funcționarea AI. Acest fenomen a impulsionat inclusiv companiile din energie, construcții și infrastructură.

Printre marii câștigători se numără producătorul american Caterpillar, dar și companii care produc generatoare electrice sau construiesc infrastructura necesară alimentării centrelor de date.

Pe fondul cererii uriașe de energie pentru noile centre AI, compania energetică Bloom Energy din SUA, de exemplu, și-a văzut acțiunile crescând cu peste 240% în ultimele șase luni.

Noi giganți de sute de miliarde de dolari

Boomul inteligenței artificiale a produs schimbări majore și în piața startup-urilor private.

Evaluarea OpenAI a crescut de la 86 de miliarde de dolari în ianuarie 2024 la peste 850 de miliarde de dolari în martie 2026, potrivit datelor PitchBook, platformă specializată în analiza pieței de investiții și a startup-urilor.

În paralel, compania Anthropic a urcat de la o evaluare de 21 de miliarde la aproximativ 900 de miliarde de dolari.

Boomul AI a dus și la o concentrare fără precedent a piețelor financiare, unde câteva companii gigant domină acum o parte importantă din întreaga bursă americană, explică analiștii.

Aceștia avertizează însă că nu toate companiile vor câștiga de pe urma boomului AI și că entuziasmul investitorilor s-ar putea reduce dacă economia încetinește sau dacă rezultatele nu vor confirma așteptările uriașe ale pieței.