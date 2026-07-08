Cum va arăta internetul peste trei ani? Cristian Doiu: Agenții AI vor căuta, compara și executa sarcini pentru noi

În opinia sa, adevărata competiție din domeniul inteligenței artificiale nu se va mai purta doar între modelele lingvistice, ci între ecosistemele capabile să le transforme în instrumente utile pentru utilizatori. „România nu poate concura cu Statele Unite sau China la nivelul investițiilor de sute de miliarde de dolari în modele fundamentale de inteligență artificială. Dar nici nu trebuie să o facă”, afirmă Cristian Doiu. El consideră că avantajul companiilor locale îl reprezintă dezvoltarea unor produse specializate, construite pentru rezolvarea unor probleme concrete, cu echipe mici și eficiente.

Viitorul AI nu înseamnă un singur model, ci mai mulți agenți care colaborează

Potrivit antreprenorului, următoarea etapă în evoluția inteligenței artificiale va fi trecerea de la aplicații izolate la ecosisteme în care mai multe sisteme AI colaborează pentru a îndeplini sarcini complexe. În acest context, UXR dezvoltă un ecosistem în care o rețea socială, un asistent conversațional și o platformă de management al linkurilor funcționează integrat. Compania a anunțat recent conectarea platformelor Chatter, Samantha și AWW într-o infrastructură comună, argumentând că utilizatorii vor avea nevoie din ce în ce mai puțin să alterneze între aplicații diferite pentru activitățile lor digitale.

Pentru Doiu, însă, această abordare este mai degrabă o ilustrare a direcției în care se îndreaptă industria decât un obiectiv în sine. „Viitorul nu va aparține doar celor care dezvoltă cele mai mari modele AI, ci și celor care reușesc să creeze ecosisteme inteligente în jurul lor și experiențe pe care utilizatorii le găsesc cu adevărat utile”, spune acesta.

Internetul va deveni conversațional

Una dintre cele mai importante schimbări anticipate de fondatorul UXR privește modul în care oamenii vor utiliza internetul. Dacă în prezent utilizatorii navighează între zeci de site-uri și aplicații pentru a găsi informații, în următorii ani acest proces ar putea fi înlocuit de interacțiunea cu agenți AI capabili să execute direct cererile utilizatorilor.

„Cred că vom folosi mult mai puțin motoarele de căutare în forma lor actuală. În loc să navigăm printre zeci de site-uri, vom descrie ceea ce avem nevoie, iar agenții AI vor căuta, compara, negocia și executa sarcini pentru noi”, afirmă Cristian Doiu. El estimează că utilizatorii vor lucra din ce în ce mai mult într-un singur mediu digital, în care mai mulți agenți specializați vor colabora în fundal, fără ca aceștia să fie nevoiți să schimbe permanent aplicațiile: „utilizatorul nu va mai fi interesat unde se află informația, ci doar de rezultat.”

Rețelele sociale vor avea AI integrat

Schimbările vor afecta și modul în care funcționează rețelele sociale. În opinia antreprenorului, inteligența artificială nu va mai reprezenta doar o funcție suplimentară, ci va deveni un participant activ la experiența utilizatorului, capabil să sintetizeze informații, să traducă instant conversații, să filtreze conținutul relevant și chiar să ajute la formularea răspunsurilor.

„Mi-ar plăcea ca internetul să devină mai puțin despre cantitate și mai mult despre relevanță”, spune Doiu. Totodată, avertizează că dezvoltarea accelerată a AI face și mai importantă verificarea sursei informațiilor, deoarece sistemele actuale pot genera răspunsuri foarte convingătoare chiar și atunci când acestea sunt greșite.

„Inteligența artificială nu trebuie confundată cu inteligența umană”

Deși consideră că evoluția tehnologiei este spectaculoasă, Cristian Doiu atrage atenția că modelele actuale nu înțeleg lumea în sensul uman al cuvântului. „Modelele actuale excelează la identificarea de tipare și la generarea de răspunsuri pe baza unor cantități enorme de date. Însă ele nu înțeleg lumea în sensul în care o face un om. Nu au conștiință, nu au experiențe proprii și nu pot evalua întotdeauna consecințele unei decizii”, explică acesta. În opinia sa, inteligența artificială ar trebui privită ca un colaborator foarte performant, nu ca o autoritate absolută, responsabilitatea deciziilor importante revenind în continuare oamenilor.

România are specialiști, dar trebuie să investească mai mult

Întrebat dacă România riscă să piardă cursa tehnologică, fondatorul UXR spune că țara dispune de una dintre cele mai importante resurse: capitalul uman. „Avem specialiști foarte bine pregătiți, cercetători și dezvoltatori apreciați la nivel internațional. Provocarea este să construim mai multe produse și companii care să valorifice această expertiză aici, în România”, afirmă el.

Acesta consideră că investițiile în educație, cercetare aplicată și colaborarea dintre universități, mediul privat și instituțiile publice vor fi decisive pentru poziția României pe piața europeană a inteligenței artificiale.

Micro-afacerile autonome, următorul pas

Privind spre următorul deceniu, Cristian Doiu estimează că inteligența artificială va schimba profund și antreprenoriatul. Acesta vorbește despre apariția unor „micro-afaceri autonome”, în care antreprenorii vor stabili direcția strategică, iar agenți AI vor prelua o mare parte din activitățile operaționale, de la relația cu clienții și marketing până la analiza financiară sau automatizarea proceselor. În același timp, el consideră că AI poate deveni un instrument valoros și pentru analiza investițiilor sau evaluarea oportunităților financiare, însă recomandă ca deciziile finale să rămână întotdeauna în responsabilitatea oamenilor.

Cine este Cristian Doiu

Cristian Doiu este fondatorul UXR, companie românească de dezvoltare software cu peste 16 ani de activitate în domeniul produselor digitale și al soluțiilor IT. De-a lungul carierei a lucrat în proiecte tehnologice complexe și a acumulat experiență în companii internaționale precum IBM și Oracle, iar în ultimii ani și-a concentrat activitatea asupra dezvoltării unor produse bazate pe inteligență artificială. Printre proiectele coordonate de acesta se numără platforma conversațională Samantha AI, rețeaua socială Chatter, platforma de management al linkurilor AWW și agregatorul de modele AI Thinks.at, dezvoltate în cadrul ecosistemului UXR.