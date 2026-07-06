Coreea de Sud va investi câștigurile generate de boomul AI în locuințe, locuri de muncă și infrastructură

Planul a fost prezentat de șeful de cabinet prezidențial, Kang Hoon-sik, în cadrul unei reuniuni între Guvern și partidul de guvernământ. Potrivit oficialului, excedentul de venituri fiscale rezultat din profiturile record ale industriei semiconductorilor va fi direcționat într-un „fond pentru răspunsul la provocările viitorului”. Acesta va finanța proiecte strategice în domeniul inteligenței artificiale și al producției de cipuri, scrie Euronews.

Fondul ar urma să susțină, de asemenea, programe sociale dedicate tinerilor, precum facilitarea accesului la locuințe, sprijinirea antreprenoriatului și crearea de noi locuri de muncă. Dimensiunea fondului nu a fost încă anunțată. Guvernul urmează să stabilească în această lună strategia fiscală și să organizeze consultări publice înainte de adoptarea deciziei finale.

Boomul AI umple bugetul statului

Creșterea spectaculoasă a încasărilor fiscale este alimentată de performanțele celor mai mari producători sud-coreeni de memorii pentru inteligență artificială, Samsung Electronics și SK hynix. Cererea globală de cipuri utilizate în centrele de date pentru dezvoltarea inteligenței artificiale a dus la profituri record pentru cele două companii și, implicit, la majorarea veniturilor colectate de stat. Potrivit Euronews, acțiunile Samsung au crescut cu peste 170% în prima jumătate a anului, în timp ce titlurile SK hynix au avansat cu peste 300%, ambele companii depășind pragul de un trilion de dolari capitalizare bursieră.

Investiții în energie, apă și industria semiconductorilor

O parte din fondurile suplimentare vor fi folosite pentru dezvoltarea infrastructurii necesare industriei semiconductorilor, în special rețele de energie electrică și alimentare cu apă, esențiale pentru funcționarea fabricilor de cipuri. În paralel, Samsung și SK hynix participă la un amplu proiect public-privat, estimat la aproximativ 800 de trilioane de woni (circa 457 de miliarde de euro), destinat construirii unui nou centru de producție a semiconductorilor în sud-vestul țării.

Cum ar putea fi folosiți banii

În Coreea de Sud există deja o dezbatere privind destinația exactă a acestor venituri excepționale. Printre propunerile analizate se numără finanțarea start-up-urilor, programe pentru tineri, scheme de venit minim în comunitățile rurale și pescărești, precum și sprijin pentru sectorul cultural și artiști. În același timp, succesul industriei semiconductorilor începe să se reflecte și pe piața muncii. În luna mai, Samsung a evitat o grevă de amploare după ce a ajuns la un acord privind acordarea unor bonusuri angajaților.

Inteligența artificială devine motor economic

Planul anunțat de Seul reflectă modul în care dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale începe să influențeze politicile economice ale statelor cu industrii tehnologice puternice. În cazul Coreei de Sud, autoritățile încearcă să transforme profiturile generate de boomul AI într-o sursă de investiții pe termen lung, atât pentru consolidarea competitivității industriei semiconductorilor, cât și pentru finanțarea unor programe cu impact social.