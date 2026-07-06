Primul Summit NATO al lui Peter Magyar: după reuniune, pleacă în concediu în Antalya

Prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat că pleacă luni dimineață devreme în Turcia pentru summitul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). Pe pagina sa de Facebook, premierul a anunțat, că se va întoarce în Ungaria abia pe 12 iulie, pentru că după Summit, va pleca alături de fiii săi pe coasta turcească timp de patru zile.
El a anunțat că, în timpul absenței sale, viceprim-ministrul Bálint Ruff îi va prelua atribuțiile.
Magyar a declarat că se va întâlni cu liderii alianței militare marți și miercuri la summitul NATO din Turcia, însoțit de ministrul Afacerilor Externe și ministrul Apărării și, prin urmare, nu va participa la sesiunea parlamentară de luni și marți.
El a subliniat că summitul NATO din Turcia va fi primul în care va reprezenta Ungaria în calitate de prim-ministru la reuniunea celei mai puternice alianțe militare din lume.
Magyar a transmis că „rupe tradiția călătoriilor de lux ale guvernului Orbán” și ca atare a refuzat posibilitatea de a călători în Turcia cu un avion militar. Așa că va călători mai întâi la Istanbul cu un zbor comercial, Wizz Air, iar apoi cu mașina la Ankara.
„Cazarea de lux rezervată anterior de guvernul Orbán” a fost, de asemenea, anulată, a spus el. Delegația Ungariei vizează costuri cât mai mici prin reducerea dimensiunii delegației și alegerea hotelului.
În același mesaj, Péter Magyar a mai făcut un anunț:
„Aș dori să anunț aici și acum, în mod transparent și sincer, că cei doi fii mai mici ai mei mă vor însoți în Turcia. Bineînțeles, voi acoperi cheltuielile lor de călătorie și toate celelalte cheltuieli. Miercuri seara, după summitul NATO, nu voi zbura imediat acasă în Ungaria, ci voi continua spre Antalya, unde voi petrece patru zile cu fiii mei, deoarece este previzibil că acest lucru nu va mai fi posibil mai târziu în această vară.
Desigur, în timpul șederii mele în Turcia, voi fi în contact permanent cu membrii guvernului și voi participa la pregătirea ședinței de guvern și voi primi informații înainte de fiecare decizie importantă. Este previzibil că voi ajunge înapoi în Ungaria duminică seara, iar pe 13 iulie, Adunarea Națională va începe cu discursul meu înainte de ordinea de zi”, a declarat Péter Magyar.