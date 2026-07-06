Primul Summit NATO al lui Peter Magyar: după reuniune, pleacă în concediu în Antalya

Prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat că pleacă luni dimineață devreme în Turcia pentru summitul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). Pe pagina sa de Facebook, premierul a anunțat, că se va întoarce în Ungaria abia pe 12 iulie, pentru că după Summit, va pleca alături de fiii săi pe coasta turcească timp de patru zile .

El a anunțat că, în timpul absenței sale, viceprim-ministrul Bálint Ruff îi va prelua atribuțiile.

Magyar a declarat că se va întâlni cu liderii alianței militare marți și miercuri la summitul NATO din Turcia, însoțit de ministrul Afacerilor Externe și ministrul Apărării și, prin urmare, nu va participa la sesiunea parlamentară de luni și marți.

El a subliniat că summitul NATO din Turcia va fi primul în care va reprezenta Ungaria în calitate de prim-ministru la reuniunea celei mai puternice alianțe militare din lume. Péter Magyar – cu Wizz Air și cu mașina spre Ankara Magyar a transmis că „rupe tradiția călătoriilor de lux ale guvernului Orbán” și ca atare a refuzat posibilitatea de a călători în Turcia cu un avion militar. Așa că va călători mai întâi la Istanbul cu un zbor comercial, Wizz Air, iar apoi cu mașina la Ankara.