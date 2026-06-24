Kelemen Hunor, despre relația cu premierul ungar Peter Magyar: „Intenția noastră este să avem o relație corectă cu Guvernul Ungariei”

Într-un interviu acordat RFI, liderul UDMR a declarat că, după întâlnirea avută anterior cu Peter Magyar, cei doi nu au mai discutat, însă obiectivul rămâne dezvoltarea unei relații bazate pe respect, colaborare și încredere între România și Ungaria.

„Probabil că la un moment dat vom avea discuții în timpul verii sau toamnă. A fost acea discuție corectă, zic eu, cu niște chestiuni care trebuiau spuse, dar eu după aceea nu am mai vorbit cu el, nu ne-am întâlnit,” a spus Kelemen Hunor.

Relația cu noul Executiv de la Budapesta

Liderul UDMR a subliniat că obiectivul formațiunii rămâne dezvoltarea unei relații instituționale bazate pe dialog și respect reciproc între cele două state.

„Intenția noastră este să avem o relație corectă cu Guvernul Ungariei. Și o relație corectă să existe între România și Ungaria (…) Bazată pe respect și pe colaborare, pe încredere”, a spus Kelemen Hunor.

Acesta a arătat că relațiile dintre cele două țări trebuie consolidate în mai multe domenii, indiferent de schimbările politice.

„România și Ungaria rămân state vecine”

Kelemen Hunor consideră că apropierea dintre București și Budapesta este justificată de interese comune și de poziția geografică a celor două state.

„Mai ales în zona politică, economică, energetică, fiindcă, vrând – nevrând, România și Ungaria rămân state vecine. Indiferent ce se întâmplă în lume, geografia nu are cum să se schimbe. Și interdependențele sunt extrem de vizibile, comerțul funcționează, trebuie să funcționeze colaborarea economică la fel”, a declarat liderul UDMR.

Apel la cooperare între statele din regiune

În opinia sa, țările din Europa Centrală și de Est au mai multe șanse să își promoveze interesele dacă acționează împreună în cadrul Uniunii Europene.

„Țările mici, dacă cooperează, au capacitatea mult mai bună și șansa mult mai mare de a obține rezultate pentru popoarele, pentru națiunile lor”, a afirmat Kelemen Hunor.

Acesta a enumerat România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia și statele baltice printre țările care ar trebui să își coordoneze mai bine pozițiile la nivel european.

„În această regiune, de la Marea Baltică până la Marea Neagră, ar trebui construită, nu spun o confederație, că nu putem să mergem până la a spune așa ceva, dar o cooperare și o colaborare permanentă, da, în interiorul Uniunii Europene”, a precizat liderul UDMR.

La final, Kelemen Hunor și-a exprimat speranța că relațiile dintre București și Budapesta vor continua pe baza dialogului și a colaborării, indiferent de schimbările politice din cele două capitale.

„De aceea eu insist pe această colaborare între România și Ungaria și cu noul guvern maghiar și cu noul guvern care se va instala, sper, săptămâna viitoare, și în București”, a conchis președintele UDMR.