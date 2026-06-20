Claude Guillemot, unul dintre cofondatorii Ubisoft, a murit într-un accident aviatic în Franța

Claude Guillemot, în vârstă de 69 de ani, se afla la manșa unui avion de tip Cessna 421 în momentul producerii tragediei. În aeronavă se mai afla o altă persoană, care și-a pierdut, de asemenea, viața în urma impactului.

Accident aviatic în Franța: Claude Guillemot se afla la manșa aeronavei

Autoritățile franceze au confirmat că accidentul s-a produs în apropierea localității La Baule-Escoublac, stațiune de pe coasta atlantică a Franței.

Deocamdată, circumstanțele exacte ale prăbușirii nu sunt cunoscute, iar anchetatorii urmează să stabilească dacă a fost vorba despre o defecțiune tehnică, condiții de zbor nefavorabile sau o eroare umană.

Cine a fost Claude Guillemot

Claude Guillemot a fost unul dintre cei cinci frați care au pus bazele companiei Ubisoft în anul 1986.

Sub conducerea familiei Guillemot, Ubisoft a devenit unul dintre cei mai importanți dezvoltatori și editori de jocuri video la nivel mondial, fiind responsabil pentru unele dintre cele mai populare francize din industrie.

Printre cele mai cunoscute titluri dezvoltate de companie se numără Assassin’s Creed, Far Cry și Prince of Persia.