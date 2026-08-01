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13 morți într-un accident de avion cu turiști europeni la bord în Peru

Autoritățile din Peru au anunțat sâmbătă că 13 persoane au murit în urma prăbușirii unui avion de mici dimensiuni care transporta turiști. Aceștia veniseră să admire Liniile Nazca, unul dintre principalele situri arheologice din Peru.
13 morți într-un accident de avion cu turiști europeni la bord în Peru
Sursa foto: captură video X Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
02 aug. 2026, 00:49, Știri externe
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Un avion care transporta turiști europeni pentru a vizita faimoasele Linii Nazca s-a prăbușit sâmbătă pe un câmp în afara orașului peruan Nazca, soldat cu moartea a 13 persoane, au declarat autoritățile locale, potrivit AP.

Administrația municipală a orașului Nazca a declarat că avionul a decolat din orașul apropiat Ica și a fost operat de compania peruană Aerodiana. Pe site-ul său web, compania aeriană a precizat că a oferit zboruri panoramice peste liniile de la Nazca în ultimii 14 ani, folosind avioane Cessna Grand Caravan.

Liniile Nazca sunt un grup de geoglife extinse, săpate în deșertul din jurul orașului Nazca acum sute de ani de către locuitorii indigeni din Peru. Liniile formează imagini cu animale care pot fi apreciate pe deplin doar din avioane sau din turnuri de observație.

Printre morți s-au numărat șapte cetățeni italieni cu vârste cuprinse între 18 și 54 de ani, doi spanioli în vârstă de 52 de ani și doi germani în vârstă de 77 și 78 de ani, a anunțat Ministerul Transporturilor din Peru. Celelalte două victime au fost pilotul Américo Salazar și copilotul Irenka Guanilo del Carpio, se arată într-un raport oficial.

Președinta Keiko Fujimori și-a exprimat regretul pentru accident și a declarat că se are în vedere o „suspendare temporară” a aeroportului, deși decizia va fi luată după ce va primi rapoarte de la ministerele relevante.

Autoritățile peruane au declarat că accidentul este în curs de investigare

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