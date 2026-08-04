VIDEO | Forțele ucrainene capturează din somn doi soldați ruși. Le-au șoptit să nu opună rezistență

Pe imagini se vede cum personalul grupului de intervenție specială descoperă ascunzători individuale ale soldaților ruși, într-o pădure. Militarii ucraineni îi trezesc pe soldații ruși, iar în șoaptă, le vorbesc și apoi îi iau cu ei.

Pe imagini se vede doi militari ruși, notează Ukrainska Pravda.

Potrivit SOF, pozițiile erau destul de bine amenajate, cu acoperire deasupra și camuflaj, și cu un minim de deșeuri sau indicii care să dea de gol ascunzătoarea acestora.

Cu toate acestea, operatorii SOF i-au zărit primii pe soaldații ruși, au descoperit ascunzătorile, iar cu armele îndreptate spre ei, le-au șoptit să nu opună rezistență. Cei doi militari ruși au fost luați prizonieri fără să se tragă niciun foc de armă.

„În contextul acestui nou război cu drone și al zonelor de sunt uciși un număr mare de oameni, tot mai mulți ruși își pierd viața în drumul spre pozițiile lor, fără aproape nicio șansă de supraviețuire”, se arată în declarația publicată de SOF.

Potrivit acestora, din cauza numărului mare de soldați ruși morți, întărirea fondului de schimb de prizonieri este mai dificilă, dar și mai importantă, pentru a-i duce acasă teferi pe viitor pe apărătorii ucraineni prinși în captivitate.

„Forțele de operațiuni speciale ale Ucrainei continuă să desfășoare misiuni speciale în spatele liniilor inamice și în zona gri, majoritatea dintre acestea nefiind făcute publice”, potrivit sursei citate.