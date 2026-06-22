Prima pagină » Știrile zilei » „Împotriva Cosa Nostra maghiară”. Péter Magyar lansează „Operațiunea Epurarea de Foc”: demite președintele Ungariei, restructurează CCR, înființează o Autoritate Anticorupție, cere demisia Procurorului General

„Împotriva Cosa Nostra maghiară”. Péter Magyar lansează „Operațiunea Epurarea de Foc”: demite președintele Ungariei, restructurează CCR, înființează o Autoritate Anticorupție, cere demisia Procurorului General

"Astăzi lansăm Operațiunea Focul de Purificare/ Epurare de Foc, inițiind încetarea mandatului actualului președinte al Republicii Ungare", a anunțat Péter Magyar, în Parlamentul de la Budapesta. Prim-ministrul a numit Fidesz „Cosa Nostra maghiară”. Un proces constituțional amplu va începe în septembrie, cu implicarea societății, iar mandatul membrilor parlamentului va fi maximizat la 12 ani, a anunțat el.
„Împotriva Cosa Nostra maghiară”. Péter Magyar lansează „Operațiunea Epurarea de Foc”: demite președintele Ungariei, restructurează CCR, înființează o Autoritate Anticorupție, cere demisia Procurorului General
Sorina Matei
22 iun. 2026, 19:09, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

De la Cosa Nostra, la „astăzi lansăm Operațiunea Focul de Purificare”

„Acum treizeci și patru de ani, Italia a fost zguduită de două asasinate: în mai 1992, judecătorul de instrucție Giovanni Falcone a fost aruncat în aer, iar două luni mai târziu, procurorul sicilian Paolo Borsellino a fost ucis. Ambii au fost figuri emblematice în lupta împotriva mafiei – și-a început prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, discursul în Parlamentul de la Budapesta.

„Așa cum mafia italiană a cumpărat canale de televiziune și mass-media, Cosa Nostra maghiară, Fidesz, și-a construit o fabrică de propagandă cu bani publici. Vom începe să învingem Cosa Nostra maghiară, vor avansa pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, criminal cu criminal”, a spus Péter Magyar.

„Astăzi lansăm Operațiunea Focul de Purificare, care va închide o eră în care Ungaria putea fi ținută ostatică de grupuri criminale politice și economice organizate. Aceasta este o acțiune juridică politică și economică cuprinzătoare: unul dintre cele mai importante elemente ale acesteia va fi Oficiul Național de Recuperare și Protecție a Activelor. Tăierea tentaculelor va fi o sarcină extrem de dificilă, dar țintele biroului, infractorii, vor fi tenace. Rețeaua criminală organizată care a luat țara noastră captivă se construiește de decenii”, a afirmat Péter Magyar.

Premierul Ungariei a anunțat și primele măsuri:

  • „Vom înființa Oficiul Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor, care va avea o singură sarcină: să descopere unde s-a dus averea oamenilor și să recupereze ceea ce mafia a luat din această țară”.
  • Guvernul va modifica 47 de legi pentru a crea bazele juridice ale unui nou Oficiu Național pentru Protecția și Recuperarea Activelor, care va investiga suspiciunile de utilizare abuzivă a fondurilor publice în ultimele două decenii.
  • În cadrul Operațiunii Epurare de foc, inițiem și încetarea mandatului actualului președinte al Republicii.
  • „Un proces constituțional amplu va începe în septembrie cu implicarea societății, iar la finalul procesului, noua constituție va fi ratificată de poporul maghiar printr-un referendum”.
  • „Amendamentul la Legea fundamentală permite Curții Constituționale să își aleagă președintele dintre propriii membri și, de asemenea, reintroduce limita superioară de vârstă de 70 de ani pentru judecătorii constituționali. Mandatul judecătorilor constituționali care au împlinit vârsta de 70 de ani, inclusiv al președintelui CCR – Péter Polt, aliatul lui Orban, va înceta, la fel ca și imunitatea acestuia din urmă”.
  • Regulile pentru revocarea și alegerea șefilor Curiei și ai Oficiului Judiciar Național (OBT) vor fi modificate semnificativ.
  • Péter Magyar a împărtășit, de asemenea, detalii despre funcționarea Oficiului Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor. Președintele și cei patru vicepreședinți ai biroului vor fi sub protecție specială a poliției 24 de ore din 24.
  • Vom crea o superautoritate anticorupție a cărei unică sarcină va fi protejarea legală a activelor maghiarilor. Nu va interesa cine aparține cărui partid, cine a deținut funcția, ce influență sau influență imaginară au”.
  • Vorbind despre Procurorul General, el a spus că „conform informațiilor sale” acesta va trebui să demisioneze în curând.
  • Premierul spune că, în ultimii ani, corupția i-a costat pe maghiari între 8% și 10% din produsul intern brut
  • Parlamentul va alege un nou președinte pentru maximum cinci ani, dacă și când Suliok va fi înlăturat din funcție.
  • Mandatele parlamentarilor vor fi limitate la 12 ani.

Restructurarea Curții Constituționale va duce la eliminarea a „patru sau cinci” judecători constituționali din organism.

Reprezentanții Tisza au dezvăluit că doresc să aleagă un nou șef de stat al Ungariei până pe 20 august și speră să organizeze un referendum privind noua constituție la începutul verii viitoare.

După victoria sa categorică în alegeri, partidul TISZA controlează o majoritate calificată (de două treimi) în Parlament și îi oferă lui Péter Magyar pârghiile juridice necesare pentru a adopta aceste modificări constituționale fără a avea nevoie de sprijinul opoziției.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Percheziții DIICOT după ce un tânăr a murit de supradoză. Mai mulți lucrători din Sri Lanka, acuzați de trafic de droguri
Gandul
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Cancan
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport
Adrian Veștea merge la vot după discuțiile cu George Simion. Liderul AUR îl temperează și așteaptă reacția lui Nicușor Dan
Libertatea
Alertă pentru turiștii care ajung în Grecia! Peștele toxic care se răspândește în mare. Reprezintă un pericol
CSID
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da