De la Cosa Nostra, la „astăzi lansăm Operațiunea Focul de Purificare”

„Acum treizeci și patru de ani, Italia a fost zguduită de două asasinate: în mai 1992, judecătorul de instrucție Giovanni Falcone a fost aruncat în aer, iar două luni mai târziu, procurorul sicilian Paolo Borsellino a fost ucis. Ambii au fost figuri emblematice în lupta împotriva mafiei – și-a început prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, discursul în Parlamentul de la Budapesta.

„Așa cum mafia italiană a cumpărat canale de televiziune și mass-media, Cosa Nostra maghiară, Fidesz, și-a construit o fabrică de propagandă cu bani publici. Vom începe să învingem Cosa Nostra maghiară, vor avansa pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, criminal cu criminal”, a spus Péter Magyar.

„Astăzi lansăm Operațiunea Focul de Purificare, care va închide o eră în care Ungaria putea fi ținută ostatică de grupuri criminale politice și economice organizate. Aceasta este o acțiune juridică politică și economică cuprinzătoare: unul dintre cele mai importante elemente ale acesteia va fi Oficiul Național de Recuperare și Protecție a Activelor. Tăierea tentaculelor va fi o sarcină extrem de dificilă, dar țintele biroului, infractorii, vor fi tenace. Rețeaua criminală organizată care a luat țara noastră captivă se construiește de decenii”, a afirmat Péter Magyar.

Premierul Ungariei a anunțat și primele măsuri:

„Vom înființa Oficiul Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor, care va avea o singură sarcină: să descopere unde s-a dus averea oamenilor și să recupereze ceea ce mafia a luat din această țară”.

Guvernul va modifica 47 de legi pentru a crea bazele juridice ale unui nou Oficiu Național pentru Protecția și Recuperarea Activelor, care va investiga suspiciunile de utilizare abuzivă a fondurilor publice în ultimele două decenii.

În cadrul Operațiunii Epurare de foc, inițiem și încetarea mandatului actualului președinte al Republicii.

„Un proces constituțional amplu va începe în septembrie cu implicarea societății, iar la finalul procesului, noua constituție va fi ratificată de poporul maghiar printr-un referendum”.

„Amendamentul la Legea fundamentală permite Curții Constituționale să își aleagă președintele dintre propriii membri și, de asemenea, reintroduce limita superioară de vârstă de 70 de ani pentru judecătorii constituționali. Mandatul judecătorilor constituționali care au împlinit vârsta de 70 de ani, inclusiv al președintelui CCR – Péter Polt, aliatul lui Orban, va înceta, la fel ca și imunitatea acestuia din urmă”.

Regulile pentru revocarea și alegerea șefilor Curiei și ai Oficiului Judiciar Național (OBT) vor fi modificate semnificativ.

Péter Magyar a împărtășit, de asemenea, detalii despre funcționarea Oficiului Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor. Președintele și cei patru vicepreședinți ai biroului vor fi sub protecție specială a poliției 24 de ore din 24.

„ Vom crea o superautoritate anticorupție a cărei unică sarcină va fi protejarea legală a activelor maghiarilor. Nu va interesa cine aparține cărui partid, cine a deținut funcția, ce influență sau influență imaginară au”.

Nu va interesa cine aparține cărui partid, cine a deținut funcția, ce influență sau influență imaginară au”. Vorbind despre Procurorul General, el a spus că „conform informațiilor sale” acesta va trebui să demisioneze în curând.

Premierul spune că, în ultimii ani, corupția i-a costat pe maghiari între 8% și 10% din produsul intern brut

Parlamentul va alege un nou președinte pentru maximum cinci ani, dacă și când Suliok va fi înlăturat din funcție.

Mandatele parlamentarilor vor fi limitate la 12 ani.

Restructurarea Curții Constituționale va duce la eliminarea a „patru sau cinci” judecători constituționali din organism.

Reprezentanții Tisza au dezvăluit că doresc să aleagă un nou șef de stat al Ungariei până pe 20 august și speră să organizeze un referendum privind noua constituție la începutul verii viitoare.

După victoria sa categorică în alegeri, partidul TISZA controlează o majoritate calificată (de două treimi) în Parlament și îi oferă lui Péter Magyar pârghiile juridice necesare pentru a adopta aceste modificări constituționale fără a avea nevoie de sprijinul opoziției.