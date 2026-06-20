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POLITICO: Președintele Ungariei promite să reziste eforturilor guvernului de a-l înlătura din funcție. Ce reproșuri aduce partidului Tisza

Președintele Ungariei, Tamas Sulyok, a declarat că se va opune tuturor eforturilor depuse de noul Guvern, condus de Peter Magyar, de a-l forța să părăsească funcția. „Nicio majoritate [parlamentară] nu poate autoriza încălcarea statului de drept și a valorilor europene”, a spus Sulyok.
POLITICO: Președintele Ungariei promite să reziste eforturilor guvernului de a-l înlătura din funcție. Ce reproșuri aduce partidului Tisza
Sursa: MEDIAFAX FOTO/ Valentina Sarosi
Diana Nunuț
20 iun. 2026, 15:23, Știri externe
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Într-un interviu acordat POLITICO, președintele Ungariei, Tamas Sulyok, a promis că va face tot ce îi stă în putință pentru a se opune încercărilor guvernului de a-l forța să părăsească funcția.

El l-a criticat pe noul premier al Ungariei, Peter Magyar, spunând că acesta pune la cale o preluare a instituțiilor statului care i-ar conferi un control și mai mare asupra puterii decât a avut Viktor Orbán.

Sulyok susține că prin încercarea de a fi înlăturat atât el, cât și alți funcționari numiți în era Orbán, Magyar abuzează de majoritatea parlamentară. De aceea, Sulyok susține că situația îl obligă să rămână în funcție pentru a apăra normele democratice și separarea puterilor între parlament și președinție.

„Nicio majoritate [parlamentară] nu poate permite încălcarea statului de drept și a valorilor europene”, a declarat Sulyok pentru POLITICO, referindu-se la eforturile lui Magyar de a-l înlătura.

Sulyok aduce reproșuri partidului Tisza

El a mai subliniat faptul că partidul Tisza al lui Magyar „dorește să realizeze o concentrare mai mare a puterii în 16 săptămâni decât a făcut-o [partidul lui Orbán] Fidesz în 16 ani, deoarece, de fapt, vrea să înlocuiască toți funcționarii publici aleși de parlamentul anterior”.

Reacția acestuia vine la câteva săptămâni după ce Peter Magyar i-a cerut lui Sulyok să demisioneze din funcția de președinte.

„Este timpul să pleci cu demnitate, cât încă mai este posibil”, i-a spus Magyar lui Sulyok la scurt timp după ce a depus jurământul în calitate de premier al țării. Magyar a afirmat că Sulyok nu ar putea reprezenta maghiarii în calitate de șef al statului „în niciun caz”.

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