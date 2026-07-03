Construirea rapidă a infrastructurii de inteligență artificială provoacă creșteri bruște ale emisiilor cu efect de seră

Deși Google s-a angajat să își înjumătățească emisiile până în 2030, acestea au crescut cu 82% din 2019 (o creștere de 18% numai în ultimul an), potrivit raportului publicat marți, 30 iunie. Emisiile Amazon, dezvăluite miercuri, 1 iulie, au crescut cu 58% în aceeași perioadă (o creștere de 16% într-un an), chiar dacă compania a promis să atingă neutralitatea carbonului până în 2040, potrivit Le Figaro.

Un semn că problema se agravează: ambele companii poluează acum mai mult per dolar de afaceri. Cu alte cuvinte, emisiile lor cresc mai rapid decât vânzările, o premieră pentru Amazon din cel puțin 2021. „Implementarea infrastructurii de inteligență artificială se accelerează în prezent mai repede decât se decarbonizează rețeaua electrică”, recunoaște Kate Brandt, directorul de sustenabilitate al Google, citată în raportul anual de mediu al companiei. Omoloaga sa de la Amazon, Kara Hurst, recunoaște că „creșterea cererii ar putea încetini” ambițiile de mediu ale companiei.

ONU a cerut transparență

Pe 23 iunie, secretarul general al ONU, António Guterres, a cerut directorilor din domeniul inteligenței artificiale să „spună întregul adevăr” despre costul de mediu al centrelor de date. El a lansat o inițiativă care le impune să își publice amprenta (carbon, apă, sol) și apoi să treacă la energia regenerabilă până la sfârșitul deceniului. Conform unui studiu al ONU, centrele de date au consumat 448 terawați-oră de electricitate în 2025. Dacă ar fi o țară, acest lucru le-ar plasa pe locul 11 ​​în lume, după Franța.

În total, Google susține că a emis anul trecut 18,8 milioane de tone de echivalent CO2, în principal din centrele sale de date și birouri, dar mai ales din fabricarea procesoarelor și construirea de noi instalații gigantice pentru a le găzdui. Amazon, principalul furnizor de cloud computing, a emis 80,85 milioane de tone de echivalent CO2 din aceleași activități, plus depozitele, flota logistică și livrările la nivel mondial. Acest fenomen afectează întregul sector și pare probabil ca rapoartele încă nepublicate de la Meta și Microsoft să reflecte aceeași tendință.

Inteligența artificială generează consum uriaș de electricitate

Cursa globală pentru inteligența artificială, care s-a accelerat după succesul ChatGPT la sfârșitul anului 2022, îi determină pe giganții tehnologici să construiască tot mai multe centre de date – facilități care consumă cantități uriașe de electricitate, apă de răcire, beton, oțel și cipuri. Consumul de electricitate al Google s-a dublat în trei ani și se apropie de cel al unei țări precum Grecia. La Amazon, emisiile legate de construcția centrelor de date au crescut cu peste 40% într-un singur an. Majoritatea acestei poluări este indirectă: 85% din amprenta Google și 76% din cea a Amazon provin din lanțurile lor de aprovizionare, situate în mare parte în Asia și încă puternic dependente de combustibilii fosili.

În rapoartele lor anuale voluminoase, ambele companii își laudă eforturile. Google susține că a semnat un număr record de contracte de energie regenerabilă în 2025 (12 gigawați), investind totodată și în energie nucleară și geotermală. Amazon, la rândul său, se prezintă drept principalul cumpărător mondial de energie regenerabilă pentru al șaselea an consecutiv. De asemenea, investește în reactoare nucleare mici și se mândrește cu o flotă de peste 52.000 de autoutilitare electrice.