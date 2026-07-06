Cum a transformat China restricțiile SUA într-un avantaj și a construit cel mai puternic supercomputer din lume

LineShine, dezvoltat în orașul Shenzhen, a devenit cel mai puternic supercomputer din lume, depășind sistemul american El Capitan. Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât inginerii chinezi au reușit să obțină acest rezultat fără să folosească procesoare grafice (GPU) de ultimă generație, considerate esențiale pentru calculul de înaltă performanță, mai arată publicația italiană Il Post.

Accesul Chinei la cele mai avansate GPU produse de companii americane este limitat de restricțiile comerciale impuse de Washington în ultimii ani. În aceste condiții, dezvoltatorii chinezi au proiectat o arhitectură bazată pe procesoare mai puțin specializate, dar optimizate pentru a oferi performanțe comparabile. Președintele chinez Xi Jinping a făcut din independența tehnologică una dintre prioritățile strategice ale Beijingului, iar dezvoltarea unor alternative locale la tehnologiile occidentale reprezintă un obiectiv major al industriei.

Zhipu AI pune accent pe eficiență, nu doar pe puterea de calcul

În paralel, compania chineză Zhipu AI, cunoscută și sub numele Z.ai, a lansat modelul GLM-5.2. Potrivit evaluărilor din industrie, acesta obține rezultate apropiate de cele ale modelelor dezvoltate în Statele Unite în anumite domenii, precum securitatea cibernetică și identificarea vulnerabilităților software.

Deși modelele americane, inclusiv ChatGPT și Claude, rămân în avantaj la performanța generală, noua soluție chineză se remarcă prin eficiența ridicată, având o putere de calcul și un consum energetic considerabil mai reduse. Această strategie amintește de succesul înregistrat la începutul lui 2025 de DeepSeek, un alt model chinezesc care a atras atenția industriei prin raportul favorabil dintre performanță și resursele necesare.

Restricțiile SUA accelerează dezvoltarea tehnologiei chineze

Limitările impuse de Washington asupra exportului de cipuri avansate au obligat companiile chineze să investească mai mult în cercetare și în dezvoltarea propriilor tehnologii. Zhipu AI a anunțat anterior că versiunea precedentă a modelului său a fost antrenată exclusiv cu cipuri produse de Huawei. Alte companii chineze, precum Meituan, au declarat că dezvoltă modele de inteligență artificială folosind doar hardware fabricat în China. Deși cipurile chineze nu au ajuns încă la nivelul celor produse în Statele Unite, diferența tehnologică începe să se reducă treptat, potrivit analiștilor.

O dilemă strategică pentru Washington

Evoluția rapidă a tehnologiei chineze complică strategia Statelor Unite. Menținerea restricțiilor poate încetini dezvoltarea Beijingului pe termen scurt, însă stimulează în același timp apariția unor soluții locale și reduce dependența Chinei de tehnologia americană. Pe de altă parte, relaxarea exporturilor ar permite companiilor americane să își păstreze accesul la piața chineză și să mențină o anumită influență tehnologică, însă ar putea accelera și dezvoltarea unor competitori capabili să rivalizeze în viitor cu liderii din Silicon Valley. Administrația președintelui Donald Trump a alternat în ultimii ani între cele două abordări, păstrând unele restricții introduse anterior și permițând, în același timp, exportul anumitor procesoare performante.