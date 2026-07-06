O țară din Europa se confruntă cu o invazie de țânțari. Riscul acestora, dar și cum putem descuraja reproducerea lor

În timp ce țânțarul domestic folosește în principal apa stagnantă, cum ar fi butoaiele de apă de ploaie sau bălțile, pentru a-și depune ouăle, țânțarul tigru asiatic, specie invazivă, este mult mai adaptabil: chiar și cele mai mici cantități de apă rămase în farfuriile ghivecelor de flori sau în stropitoare îi sunt suficiente ca loc de reproducere. Acest lucru îi permite să se răspândească rapid chiar și în zonele urbane foarte populate, potrivit Euronews.

Biologul expert în țânțari, Doreen Werner de la Centrul Leibniz pentru Cercetarea Peisajului Agricol (ZALF), a observat că actualele condiții meteorologice, caracterizate de umiditate și căldură favorizează dezvoltarea mai multor specii de țânțari pe parcursul unui sezon de vară.

Până la sfârșitul lunii august, populația atinge apogeul. Oamenii sunt înțepați de cele mai multe ori în această perioadă.

Ce poate limita înmulțirea țânțarilor?

Seceta și ariditatea pot limita înmulțirea populațiilor de țânțari, pentru că, în aceste condiții. lipsesc apele propice reproducerii.

Cercetătorii analizează în prezent țânțarul tigru asiatic, pentru că specia provine din zonele tropicale și se răspândește cel mai des în Europa.

Țânțarul tigru asiatic este activ în timpul zilei și extrem de agresiv. El poate transmite agenți patogeni precum virusurile dengue sau chikungunya – deși până în prezent nu s-au înregistrat în Germania lanțuri de transmitere cu origine locală.

Febra chikungunya este rareori fatală, însă poate provoca probleme de sănătate de lungă durată. Simptomele tipice includ febră mare, dureri articulare severe, dureri musculare și de cap, precum și erupții cutanate.

Febra dengue se manifestă de obicei prin febră mare, dureri severe de cap și de membre, precum și erupții cutanate. În cazurile severe, boala poate duce la hemoragii și complicații care pun viața în pericol, potrivit sursei citate.

Țânțarul tigru asiatic atinge o dimensiune de cel mult 0,9 centimetri și este, prin urmare, relativ mic. Se deosebește de țânțarii autohtoni mai ales prin modelul său distinctiv alb-negru.

Potrivit Agenției Germane pentru Mediu, abdomenul și picioarele posterioare, în special, prezintă un model alb-negru foarte vizibil. O altă trăsătură caracteristică este o dungă albă care pornește din partea din spate a capului și se întinde până la baza aripilor.

În multe orașe, observarea țânțarului tigru poate fi semnalată prin intermediul portalurilor oficiale online. În orașe precum Freiburg im Breisgau, observarea țânțarului tigru asiatic poate fi semnalată prin intermediul site-ului web al primăriei sau al autorității de sănătate publică. Heidelberg dispune, de asemenea, de un formular online de semnalare a prezenței țânțarului tigru, ca parte a măsurilor locale de combatere.

Țânțarul tigru nu reprezintă singurul risc

Țânțarii autohtoni sunt prezenți în anumite regiuni din Germania. Aceștia sunt cei care răspândesc virusul West Nile. Conform unui studiu realizat de spitalul Charité, acesta s-a stabilit deja definitiv în Berlin.

Potrivit Institutului Robert Koch, în 2025 au fost înregistrate în total 14 cazuri de West Nile pe întreg teritoriul Germaniei.

Atât țânțarul obișnuit, cât și țânțarul tigru asiatic invaziv pot acționa, de asemenea, ca așa-numiți vectori, ceea ce înseamnă că pot înghiți larvele viermilor rotunzi și le pot transmite mai departe.

Dirofilaria immitis și Dirofilaria repens sunt viermi rotunzi paraziți care infectează în principal animalele, dar pot, în cazuri rare, să infecteze și oamenii. Dirofilaria immitis provoacă așa-numita dirofilarioză cardiacă, în care paraziții se instalează în inimă și în arterele pulmonare și pot provoca leziuni cardiace și pulmonare grave, în special la câini.

Uleiul de cocos ar putea fi folosit împotriva țânțarilor

De altfel, uleiul de cocos este adesea menționat ca un repelent natural împotriva țânțarilor, deoarece conține acid lauric, care poate avea un efect de descurajare asupra țânțarilor. Nu se știe încă dacă acesta ar putea fi eficient și împotriva țânțarului tigru asiatic. Experții recomandă, în general, repelenți cu ingrediente active cu eficacitate dovedită.