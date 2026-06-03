Proiectul „Debug” al Google prin care compania vrea să elibereze 32 de milioane de țânțari. Ce prevede planul

Google a cerut permisiunea autorităților pentru eliberarea a până la 32 de milioane de țânțari, relatează publicația germană Bild.

Proiectul intitulat „Debug” al companiei prevede eliberarea țânțarilor în California și Florida, în termen de doi ani.

Obiectivul proiectului

Scopul acestui plan este de a reduce numărul de specii de țânțari care pot transmite boli precum febra dengue, Zika, chikungunya și virusul West Nile, potrivit sursei.

Vor fi eliberați doar țânțari masculi, care nu mușcă. Insectele sunt purtătoare și de bacteria Wolbachia, care apare în mod natural. Drept urmare, atunci când masculii se împerechează cu femelele de țânțari sălbatici, nu se produc urmași viabili. Acest lucru ar trebui să reducă treptat numărul acestor specii de țânțari.

Autoritățile analizează cererea

Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA) analizează în prezent cererea. Aceasta se referă la eliberarea a până la 16 milioane de țânțari pe an în Florida și California.

Înainte de a se lua o decizie, cetățenii și experții își pot exprima opiniile în cadrul unui proces de consultare publică. Programe similare au fost deja testate în mai multe țări. În Singapore, acestea par să fi avut succes. Autoritățile de acolo au raportat o scădere semnificativă a populațiilor de țânțari și o scădere a infecțiilor cu febra dengue în zonele afectate, mai arată sursa.

Criticii subliniază riscurile potențiale pentru ecosistemele locale și cer o examinare amănunțită a consecințelor pe termen lung. Susținătorii proiectului spun că metoda vizează în mod specific țânțarii purtători de boli și reduce nevoia de insecticide.

Planul Google, parte dintr-o strategie mai complexă