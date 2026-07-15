Google cere testarea modelelor AI înainte de lansarea lor publică. AI ar putea egala inteligența umană în câțiva ani

Demis Hassabis, directorul Google DeepMind, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în 2024, a cerut marți autorităților americane să creeze un organism de reglementare care să evalueze cele mai avansate modele de inteligență artificială înainte de lansarea lor comercială.

Potrivit Le Figaro, oficialul estimează că un model de inteligență artificială capabil să egaleze performanțele intelectuale umane ar putea deveni disponibil „în câțiva ani”.

„Când există un asemenea grad de incertitudine și mizele sunt atât de ridicate, cea mai bună strategie este să avansăm cu un optimism prudent”, a subliniat cercetătorul.

Model inspirat din supravegherea piețelor financiare

Șeful DeepMind propune un organism construit după modelul Autorității de Reglementare a Industriei Financiare din SUA (FINRA), care supraveghează firmele de brokeraj sub control federal.

Noua structură ar fi alcătuită din specialiști de top în domeniul inteligenței artificiale și finanțată în principal de industria inteligenței artificiale. Misiunea sa ar fi să stabilească standardele pe care un model AI trebuie să le îndeplinească, înainte să fie lansat pe piață.

Regulile s-ar aplica tuturor modelelor de inteligență artificială considerate suficient de avansate, indiferent dacă sunt dezvoltate în Statele Unite sau în alte țări.

Control mai strict asupra modelelor AI

Autoritățile și companiile din domeniu discută tot mai des despre reguli mai stricte pentru dezvoltarea și lansarea modelelor avansate de inteligență artificială.

Recent, Departamentul american al Comerțului a suspendat temporar accesul cetățenilor străini și al angajaților din afara SUA la două modele dezvoltate de Anthropic, Claude Fable 5 și Mythos 5, invocând motive de securitate națională.

Compania a fost nevoită să retragă complet accesul la acestea timp de două săptămâni, înainte de a-l restabili treptat.

Și Anthropic susține o supraveghere mai strictă a AI

Demis Hassabis nu este singurul lider din industrie care cere reguli mai stricte. La începutul lunii iunie, directorul executiv al Anthropic, Dario Amodei, a solicitat o implicare mai mare a guvernului american și a susținut înființarea unei agenții federale care să testeze modelele de inteligență artificială înainte de lansarea lor.