Inteligența artificială poate transforma economia mai rapid decât Revoluția Industrială, spun economiștii

Declarația, intitulată We Must Act Now („Trebuie să acționăm acum”), a fost publicată luni și avertizează că evoluția rapidă a inteligenței artificiale ar putea produce, în următorul deceniu, o transformare economică fără precedent, chiar mai amplă decât Revoluția Industrială, dar într-un interval de timp mult mai scurt.

Potrivit Fortune, printre semnatari se numără Anton Korinek, profesor de economie la Universitatea Virginia, Michael Spence, laureat al Premiului Nobel, Daron Acemoglu (MIT), Erik Brynjolfsson (Universitatea Stanford), precum și economiștii-șefi ai OpenAI și Anthropic.

Economiștii: „Conducem prin ceață”

Semnatarii declarației avertizează că inteligența artificială poate genera atât creșteri importante ale nivelului de trai și ale productivității, cât și riscuri majore, inclusiv înlocuirea unui număr mare de locuri de muncă.

„Conducem prin ceață și este extraordinar de dificil să anticipăm ce se va întâmpla în continuare”, a declarat Anton Korinek, descriind nivelul ridicat de incertitudine privind efectele economice ale AI.

Reguli pentru AI

Economiștii cer guvernelor, mediului academic și companiilor din tehnologie să accelereze cercetarea privind impactul economic al inteligenței artificiale și să creeze reguli și instituții capabile să orienteze dezvoltarea acesteia în beneficiul societății.

Documentul nu propune politici concrete și nici nu formulează previziuni economice, dar atrage atenția că lipsesc încă instrumentele necesare pentru a măsura efectele reale ale AI asupra economiei.

Cum se măsoară impactul AI

Una dintre explicații este lipsa unui consens privind modul în care trebuie evaluată „expunerea la AI” a diferitelor profesii. Torsten Slok, economist-șef al companiei americane de investiții Apollo Global Management, susține că există cel puțin cinci metode diferite de măsurare, iar acestea oferă rezultate semnificativ diferite, în special pentru ocupațiile considerate cele mai vulnerabile la automatizare.

La rândul său, Erik Brynjolfsson, profesor la Universitatea Stanford, dezvoltă împreună cu ADP Research, divizia de cercetare a companiei americane ADP, un sistem care monitorizează aproape în timp real evoluția ocupării forței de muncă în peste 730 de profesii, pentru a identifica mai rapid efectele inteligenței artificiale asupra pieței muncii.

„Capacitățile inteligenței artificiale evoluează mult mai rapid decât înțelegerea implicațiilor sale economice”, avertizează profesorul de la Stanford, unul dintre inițiatorii declarației.