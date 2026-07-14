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„Vulpe cu piept alb”: Arheologii descifrează pentru prima dată numele unui om de știință mayaș

Arheologii din Guatemala au reușit să descifreze în premieră numele unui om de știință mayaș, „Vulpe cu piept alb”. Cum a fost posibilă descoperirea.
„Vulpe cu piept alb”: Arheologii descifrează pentru prima dată numele unui om de știință mayaș
Sursa: Unsplash
Ioana Târziu
14 iul. 2026, 10:14, Ştiinţă-Sănătate
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Arheologii au reușit pentru prima dată să descifreze numele complet al unui astronom și matematician din civilizația mayașă, a anunțat luni Ministerul Culturii din Guatemala, potrivit AFP.

Experții au reușit să transcrie simbolurile murale din situl arheologic San Bartolo-Xultun, rămășițe mayașe de la granița cu Mexicul. Acestea datează din perioada 400 î.Hr. – 900 d.Hr.

O „formulă matematică și astronomică completă”

Cercetătorii au descoperit o „formulă matematică și astronomică completă ”. Autorul acesteia, Sak Tahn Waax, care poate fi tradusă prin „Zorro de Pecho Blanco” ( „Vulpe cu piept alb” ), a explicat ministrul Culturii, Luis Mendez.

El a declarat că aceasta este în prezent singura realizare atribuită unui matematician din perioada mayașă clasică. Perioada s-a întins între anii 250 și 900 d.Hr. De asemenea, a reprezentat apogeul acestei civilizații mesoamericane.

Mendez a adăugat că formula se numără printre inscripțiile descoperite în 2010. Acestea au fost găsite într-o structură care ar fi putut adăposti alți „taaj”. Aceștia reprezintă elita mayașă. 

Cum a fost posibilă descifrarea

„Descifrarea a fost posibilă prin analiza epigrafică a peste 50 de microtexte matematice și astronomice scrise pe perete”, a declarat ministrul, potrivit aceleiași surse.

În total, au putut fi traduse 11 simboluri. 

„Faptul că aceste simboluri au apărut într-un context în care arta era amestecată cu știința, matematica și astronomia, și toate acestea cu viața de zi cu zi, este, de asemenea, demn de prezentat”, a spus Mendez.

Civilizația mayașă a început să decadă din anul 900 d.Hr. Anul a marcat începutul erei sale postclasice, până la prăbușirea sa odată cu sosirea spaniolilor la începutul secolului al XVI-lea, mai arată sursa citată.

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