„Vulpe cu piept alb”: Arheologii descifrează pentru prima dată numele unui om de știință mayaș

Arheologii au reușit pentru prima dată să descifreze numele complet al unui astronom și matematician din civilizația mayașă, a anunțat luni Ministerul Culturii din Guatemala, potrivit AFP.

Experții au reușit să transcrie simbolurile murale din situl arheologic San Bartolo-Xultun, rămășițe mayașe de la granița cu Mexicul. Acestea datează din perioada 400 î.Hr. – 900 d.Hr.

O „formulă matematică și astronomică completă”

Cercetătorii au descoperit o „formulă matematică și astronomică completă ”. Autorul acesteia, Sak Tahn Waax, care poate fi tradusă prin „Zorro de Pecho Blanco” ( „Vulpe cu piept alb” ), a explicat ministrul Culturii, Luis Mendez.

El a declarat că aceasta este în prezent singura realizare atribuită unui matematician din perioada mayașă clasică. Perioada s-a întins între anii 250 și 900 d.Hr. De asemenea, a reprezentat apogeul acestei civilizații mesoamericane.

Mendez a adăugat că formula se numără printre inscripțiile descoperite în 2010. Acestea au fost găsite într-o structură care ar fi putut adăposti alți „taaj”. Aceștia reprezintă elita mayașă.

Cum a fost posibilă descifrarea

„Descifrarea a fost posibilă prin analiza epigrafică a peste 50 de microtexte matematice și astronomice scrise pe perete”, a declarat ministrul, potrivit aceleiași surse.

În total, au putut fi traduse 11 simboluri.

„Faptul că aceste simboluri au apărut într-un context în care arta era amestecată cu știința, matematica și astronomia, și toate acestea cu viața de zi cu zi, este, de asemenea, demn de prezentat”, a spus Mendez.

Civilizația mayașă a început să decadă din anul 900 d.Hr. Anul a marcat începutul erei sale postclasice, până la prăbușirea sa odată cu sosirea spaniolilor la începutul secolului al XVI-lea, mai arată sursa citată.