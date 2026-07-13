Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Diferența dintre o cameră prea caldă și transpirațiile nocturne adevărate, explicată de un medic

Diferența dintre o cameră prea caldă și transpirațiile nocturne adevărate, explicată de un medic

Un medic explică ce cauzează transpirațiile nocturne, cum le poți recunoaște și ce soluții există pentru a dormi din nou liniștit.
Diferența dintre o cameră prea caldă și transpirațiile nocturne adevărate, explicată de un medic
Andreea Tobias
13 iul. 2026, 09:19, Ştiinţă-Sănătate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Opt din zece femei se confruntă cu transpirații nocturne în perioada menopauzei.

Fenomenul afectează însă și 41% dintre pacienții din asistența medicală primară, din motive diverse, arată revista American Family Physician.

Dr. Francesco Callipari, director medical la Mount Sinai din New York, explică ce declanșează transpirațiile nocturne. El spune și cum pot fi ținute sub control.

Întrebat cum pot fi deosebite transpirațiile nocturne de disconfortul cauzat de o cameră prea caldă, medicul a explicat diferența esențială. O cameră supraîncălzită se rezolvă prin ajustarea termostatului sau înlăturarea păturilor, a precizat el.

Transpirațiile nocturne adevărate apar în valuri, indiferent de temperatura camerei. Ele sunt precedate de o senzație bruscă de căldură. Dacă acest lucru se întâmplă chiar și într-o cameră răcoroasă, este semnul distinctiv al fenomenului, a mai spus Callipari.

Ce cauzează transpirațiile nocturne

Menopauza rămâne cauza cea mai frecventă a transpirațiilor nocturne. Depresia și medicamentele pentru tulburările legate de opioide se numără printre cauzele mai rare, a explicat medicul. Medicamentele pentru scăderea glicemiei la persoanele cu diabet pot avea același efect. Tulburările de somn, unele forme de cancer și bolile autoimune pot provoca de asemenea transpirații nocturne, potrivit Clinicii Mayo.

Ce se întâmplă în organism în timpul menopauzei

Scăderea și fluctuațiile nivelului de estrogen dereglează „termostatul” creierului, situat în hipotalamus, a explicat Callipari. Chiar și o creștere minimă a temperaturii corporale poate declanșa o reacție vasomotorie completă. Vasele de sânge se dilată, iar corpul transpiră pentru a elimina căldura în exces. Fenomenul fragmentează somnul și poate dura șapte până la zece ani sau mai mult, a precizat medicul.

Ce recomandă medicii pentru a opri transpirațiile nocturne

Terapia hormonală rămâne cel mai eficient tratament pentru pacientele potrivite, spune Callipari. Există și opțiuni non-hormonale, precum anumite medicamente, SSRI-uri sau gabapentină. Un mediu răcoros, cu lenjerie așezată în straturi, poate ajuta la reducerea disconfortului.

Limitarea alcoolului, a mâncării picante și a cofeinei seara este de asemenea recomandată. Suplimentele precum cohoshul negru pot ajuta unele femei, dar nu funcționează pentru toate, a precizat medicul. Țesăturile respirabile, precum lâna merino sau bambusul, pot reduce senzația de umezeală în timpul nopții.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de des ieșiți la restaurant? Cât cheltuiți de obicei și cum alegeți restaurantul?
G4Media
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
GSP.ro
Top 5 destinații turistice din România pentru sezonul de vară. Unde preferă românii să-și petreacă concediul
Gandul
Nemulțumit pentru că a primit 9.95 la Informatică, Bogdan din Sibiu a făcut imediat contestație. Cu ce rezultat s-a ales
Cancan
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
Prosport
Precizările făcute de Comisia Europeană în cazul azilelor ilegale din Bihor, înainte ca magistrații Curții de Apel București să ia decizia în cazul lui Viorel Pașca
Libertatea
Cel mai sănătos pește la conservă. Are mai mult calciu decât ai crede și te ține sătul ore întregi
CSID
Japonezii lansează „transportul public” spre Lună. Primul „autobuz” selenar va decola în mai puțin de 4 ani
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da