Diferența dintre o cameră prea caldă și transpirațiile nocturne adevărate, explicată de un medic

Opt din zece femei se confruntă cu transpirații nocturne în perioada menopauzei.

Fenomenul afectează însă și 41% dintre pacienții din asistența medicală primară, din motive diverse, arată revista American Family Physician.

Dr. Francesco Callipari, director medical la Mount Sinai din New York, explică ce declanșează transpirațiile nocturne. El spune și cum pot fi ținute sub control.

Întrebat cum pot fi deosebite transpirațiile nocturne de disconfortul cauzat de o cameră prea caldă, medicul a explicat diferența esențială. O cameră supraîncălzită se rezolvă prin ajustarea termostatului sau înlăturarea păturilor, a precizat el.

Transpirațiile nocturne adevărate apar în valuri, indiferent de temperatura camerei. Ele sunt precedate de o senzație bruscă de căldură. Dacă acest lucru se întâmplă chiar și într-o cameră răcoroasă, este semnul distinctiv al fenomenului, a mai spus Callipari.

Ce cauzează transpirațiile nocturne

Menopauza rămâne cauza cea mai frecventă a transpirațiilor nocturne. Depresia și medicamentele pentru tulburările legate de opioide se numără printre cauzele mai rare, a explicat medicul. Medicamentele pentru scăderea glicemiei la persoanele cu diabet pot avea același efect. Tulburările de somn, unele forme de cancer și bolile autoimune pot provoca de asemenea transpirații nocturne, potrivit Clinicii Mayo.

Ce se întâmplă în organism în timpul menopauzei

Scăderea și fluctuațiile nivelului de estrogen dereglează „termostatul” creierului, situat în hipotalamus, a explicat Callipari. Chiar și o creștere minimă a temperaturii corporale poate declanșa o reacție vasomotorie completă. Vasele de sânge se dilată, iar corpul transpiră pentru a elimina căldura în exces. Fenomenul fragmentează somnul și poate dura șapte până la zece ani sau mai mult, a precizat medicul.

Ce recomandă medicii pentru a opri transpirațiile nocturne

Terapia hormonală rămâne cel mai eficient tratament pentru pacientele potrivite, spune Callipari. Există și opțiuni non-hormonale, precum anumite medicamente, SSRI-uri sau gabapentină. Un mediu răcoros, cu lenjerie așezată în straturi, poate ajuta la reducerea disconfortului.

Limitarea alcoolului, a mâncării picante și a cofeinei seara este de asemenea recomandată. Suplimentele precum cohoshul negru pot ajuta unele femei, dar nu funcționează pentru toate, a precizat medicul. Țesăturile respirabile, precum lâna merino sau bambusul, pot reduce senzația de umezeală în timpul nopții.