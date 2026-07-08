Diferența dintre alergie și răceală, dar și cum să supraviețuim alergiilor grave? Un medic din Sibiu explică

Cele mai frecvente alergii sunt rinita alergică, astmul alergic, alergiile alimentare, alergiile la medicamente și reacțiile alergice la înțepăturile de albine și viespi.

Despre modul în care aceste alergii se manifestă, medicul Corina Porr lămurește:

„ Persoanele care prezintă strănut repetat, secreții nazale persistente, nas înfundat, mâncărimi ale ochilor și nasului, tuse sau dificultăți de respirație, erupții cutanate recurente ori reacții apărute după consumul anumitor alimente, administrarea unor medicamente sau înțepături de insecte, ar trebui să se adreseze medicului alergolog pentru evaluare”, spune medicul alergolog din Sibiu.

Alergiile pot fi confundate ușor cu răceala

Potrivit medicului, deși alergiile pot fi confundate des cu răceala, există „câteva diferențe importante”.

„Răceala este cauzată de un virus și apare de obicei brusc, fiind însoțită de durere în gât, febră, stare generală alterată și secreții nazale care devin în timp mai groase și colorate, iar simptomele se remit, de regulă, în 7–10 zile”, spune Corina Porr.

Ea continuă, explicând că alergiile se dezvoltă din cauza expunerii la alergeni precum „polenul, acarienii sau părul de animale”. Potrivit medicului, alergiile se manifestă prin strănut repetat, secreții nazale apoase, nas înfundat, mâncărimi ale nasului și ochilor, ochi roșii și lăcrimare.

„Spre deosebire de răceală, simptomele alergice apar frecvent în aceeași perioadă a anului sau după contactul cu alergenul și pot persista săptămâni sau chiar luni, atât timp cât expunerea continuă”, a declarat Corina Porr.

Cei care suferă de alergii pot să meargă la medic pentru diagnosticare

Potrivit medicului alergolog, la Spitalul Județean Sibiu, pot fi efectuate o serie de investigații pentru diagnosticul, dar și monitorizarea bolilor alergice, pentru multe tipuri de alergeni, atât teste cutanate prick, dar și analize de sânge. De asemenea, Sibiul este unul dintre puținele centre din țară unde se fac tratamente de imunoterapie pentru înțepăturile de viespi și albine, destinate celor care sunt alergici la venin.

Medicul îndeamnă persoanele care suferă de reacții alergice să se adreseze unui alergolog.

„Persoanele care prezintă strănut repetat, secreții nazale persistente, nas înfundat, mâncărimi ale ochilor și nasului, tuse sau dificultăți de respirație, erupții cutanate recurente, reacții după consumul anumitor alimente sau administrarea unor medicamente ori reacții importante după înțepături de insecte ar trebui să se adreseze medicului alergolog”, spune Corina Porr.

Ce putem face pentru a reduce alergiile?

Potrivit medicului, e important ca alergenul să fie identificat, pentru ca expunerea să poată fi evitată. Medicul alergolog Corina Porr explică și ce putem face pentru reducerea alergiilor, în funcție de sursa acestora.

În cazul alergiei la polen, este recomandat ca în perioadele cu concentrații crescute de polen să se limiteze activitățile în aer liber în zilele uscate și cu vânt, să se țină ferestrele închise în timpul zilei, iar după întoarcerea acasă să se facă duș și să se schimbe hainele pentru a îndepărta particulele de polen.

Pentru persoanele alergice la acarienii din praful de casă, sunt utile utilizarea huselor speciale pentru saltele și perne, spălarea lenjeriei de pat la temperaturi de cel puțin 60°C, reducerea obiectelor care rețin praful și menținerea unei umidități optime în locuință.

sunt utile utilizarea huselor speciale pentru saltele și perne, spălarea lenjeriei de pat la temperaturi de cel puțin 60°C, reducerea obiectelor care rețin praful și menținerea unei umidități optime în locuință. În cazul alergiilor alimentare, cea mai eficientă metodă de prevenire a reacțiilor este evitarea strictă a alimentului implicat și citirea atentă a etichetelor produselor.

Medicul mai precizează că persoanele care au avut în trecut reacții alergice servere ar trebui să să poarte permanent asupra lor autoinjectorul cu adrenalină și să știe cum să îl utilizeze corect. De asemenea, tratamentul medicamentos controlează eficient simptomele, însă singurul tratament capabil să modifice evoluția naturală a anumitor alergii este imunoterapia alergen-specifică cunoscută drept „desensibilizare”.

Formele severe de alergie

Potrivit medicului, cea mai severă formă de alergie este Anafilaxia, care este și o urgență medicală. Corina Porr spune că, în aceste situații, intervenția rapidă este esențială, iar primul lucru pe care trebuie să-l facă o persoană este folosirea autoinjectorului cu adrenalină.

„Persoanele diagnosticate cu risc de anafilaxie trebuie să fie pregătite să acționeze imediat. Tratamentul de primă intenție este administrarea imediată a adrenalinei cu ajutorul autoinjectorului, în partea antero-laterală a coapsei. În astfel de situații, utilizarea autoinjectorului cu adrenalină nu trebuie amânată până la agravarea simptomelor, deoarece administrarea precoce reprezintă cea mai eficientă măsură pentru prevenirea complicațiilor severe”, spune medicul Corina Porr.

Imediat după administrarea adrenalinei, persoana alergică cu risc de anafilaxie trebuie să sune la 112, chiar dacă simptomele încep să se amelioreze.

„Este necesară evaluarea și monitorizarea într-o unitate medicală, deoarece există posibilitatea apariției unei reacții bifazice”, a declarat medicul.

Autoinjectorul salvează vieți în cazurile grave

Corina Porr continuă precizând că, autoinjectorul le poate salva viața pacienților cu Anafilaxie.

„Cei care au avut un episod de anafilaxie ar trebui să poarte permanent asupra lor autoinjectorul cu adrenalină, deoarece administrarea acestuia în primele minute poate salva viața”, a declarat medicul.

În încheierea mesajului publicat, miercuri, pe Facebook, de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, medicul Corina Porr îi îndeamnă pe cei care au alergii să se adreseze medicului alergolog.

„Alergiile pot fi ținute sub control atunci când sunt diagnosticate corect și tratate la timp. Dacă observați simptome sugestive, nu le ignorați și adresați-vă medicului alergolog. Un diagnostic precoce și un tratament personalizat vă pot îmbunătăți semnificativ calitatea vieții”, a conchis Corina Porr.