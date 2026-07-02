Cât timp este sigur să stai în fața ecranelor? Explicațiile unui oftalmolog

Medicul oftalmolog Irina Bartoș, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, spune că protejarea vederii presupune controale oftalmologice periodice, purtarea ochelarilor de soare cu protecție UV, respectarea unei igiene corecte a mâinilor și evitarea atingerii ochilor cu mâinile murdare. Se recomandă folosirea corectă a lentilelor de contact, limitarea expunerii prelungite la ecrane prin pauze regulate, menținerea unei hidratări corespunzătoare și folosirea echipamentelor de protecție oculară în activități care implică risc de traumatisme, praf sau substanțe chimice.

Nu există un timp „perfect sigur” petrecut în fața ecranelor

Cât timp este sigur să stăm în fața ecranelor? Medicul spune că nu există un timp „perfect sigur”, însă expunerea prelungită la ecrane poate duce la oboseală oculară, uscăciune, vedere încețoșată sau dureri de cap.

„Important este modul în care folosim ecranele: să facem pauze regulate; să păstrăm o distanță corectă față de monitor (aproximativ 50–70 cm); să avem iluminare adecvată; să clipim mai des, deoarece în fața ecranelor frecvența clipitului scade. La copii și adolescenți, timpul petrecut pe dispozitive trebuie limitat și echilibrat cu activități în aer liber”, spune dr. Bartoș.

Alimentația și hidratarea, aliați importanți pentru vedere

Sunt câteva reguli le care oftalmologii le recomandă pentru reducerea oboselii oculare.

Astfel, pentru prevenirea oboselii oculare, este important să facem pauze regulate în timpul activităților desfășurate la calculator sau telefon, să clipim mai des pentru a menține hidratarea suprafeței oculare și să folosim ecranele într-un spațiu bine iluminat. De asemenea, lacrimile artificiale pot fi utile, la recomandarea medicului oftalmolog.

Un rol esențial îl în sănătatea ochilor îl are alimentația. Dr. Irina Bartoș spune că sunt recomandate alimente bogate în: vitamina A (morcovi, cartofi dulci, ficat); luteină și zeaxantină (spanac, broccoli); acizi grași Omega-3 (pește gras, nuci, semințe); vitamina C și E (citrice, ardei, migdale).

„În anumite situații, vitaminele și suplimentele pot fi utile, însă acestea nu trebuie administrate fără recomandare medicală. Unele produse conțin: luteină; zeaxantină; Omega-3; vitamine antioxidante; zinc. Acestea pot avea beneficii însă nu înlocuiesc alimentația sănătoasă și controalele oftalmologice regulate. Recomandarea suplimentelor trebuie individualizată, în funcție de vârstă, stil de viață și afecțiunile asociate”, mai spune medicul sibian.