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O echipă de arheologi a descoperit un prototip al celebrului monument Stonehenge

Arheologii au dezvăluit joi că au descoperit o structură în apropierea cercului de piatră preistoric de la Stonehenge, din sudul Angliei, care ar fi putut servi drept „prototip” pentru monumentul neolitic vechi de 5.000 de ani.
O echipă de arheologi a descoperit un prototip al celebrului monument Stonehenge
Sursa: Pixabay
Laurentiu Marinov
18 iun. 2026, 06:14, Cultură-Media
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O echipă de la firma britanică Wessex Archaeology a declarat că structura ar fi fost formată din doi stâlpi de lemn aflați la 120 de metri distanță și aliniați astfel încât să fie îndreptați direct spre răsăritul soarelui în timpul solstițiului de vară și spre apusul soarelui la solstițiul de iarnă, relatează AP.

Cercetătorii au declarat că descoperirea a fost construită înainte de Stonehenge cu aproximativ 500 de ani.

Echipa a fost condusă de arheologul Phil Harding, bine cunoscut în Marea Britanie datorită numeroșilor săi ani de săpături pentru serialul TV „Time Team” de pe Channel 4.

Harding, în vârstă de 76 de ani, a declarat că situl, care a scos la iveală și o comoară de descoperiri, inclusiv ceramică, oase de animale și un cuțit rar în formă de disc, a fost probabil un punct central pentru importante adunări religioase.

Descoperirile au fost publicate înainte de solstițiul de vară, care anul acesta cade duminică, când mii de oameni se îndreaptă spre Stonehenge în fiecare an pentru a sărbători cea mai lungă zi a anului din emisfera nordică.

Stonehenge, simbol al culturii și istoriei britanice

Stonehenge este un simbol al culturii și istoriei britanice și rămâne una dintre cele mai mari atracții turistice ale țării. Situl Patrimoniului Mondial a fost construit pe terenurile plate ale Câmpiei Salisbury în etape, începând cu 5.000 de ani în urmă, cercul unic de piatră fiind ridicat la sfârșitul perioadei neolitice, în jurul anului 2.500 î.Hr.

Semnificația sitului a făcut obiectul unor dezbateri aprinse. Interpretarea cea mai general acceptată este că era un templu aliniat cu mișcările soarelui – aliniindu-se perfect cu solstițiile de vară și de iarnă.

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