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A murit actorul Vincent Pastore, gangsterul din „Clanul Soprano”

Vincent Pastore, un actor veteran care a interpretat gangsteri și tipi duri, cunoscut mai ales pentru interpretarea lui Salvatore „Big Pussy” Bonpensiero în serialul „Clanul Clan”, a murit. Avea 80 de ani.
A murit actorul Vincent Pastore, gangsterul din „Clanul Soprano”
Foto: Facebook
Laurentiu Marinov
02 aug. 2026, 02:16, Cultură-Media
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Bob McGowan, care i-a fost manager lui Pastore încă de la participarea sa la „Clanul Soprano”, a declarat pentru Associated Press că a aflat despre moartea sa sâmbătă de la un alt client și actor din serial, Vincent Curatola.

El a spus că a fost găsit în casa sa din City Island, New York, după ce nu s-a mai auzit de el timp de câteva zile.

McGowan a spus că încercase să-l contacteze pe Pastore în legătură cu un posibil contract.

„Era cel mai loial client și dădea întotdeauna în scopuri caritabile”, a spus McGowan, „și era genul de om care ar ajuta pe oricine, ceea ce este rar în afacerea mea.”

Michael Imperioli, un prieten și colaborator de lungă durată cu Pastore, a declarat pe Instagram că i se pare că îl cunoaște pe Vinny dintotdeauna.

„Am muncit mult împreună și am călătorit prin toată America, precum și în Italia și Australia. Am petrecut multe momente frumoase. Am râs mult”, a spus Imperioli. „Vinny a fost un frate bun la suflet, căruia îi păsa profund de familia și prietenii săi. Îmi va fi mereu dor de el.”

Pastore a apărut în filme din anii 1980 și a avut roluri în filme importante, printre care „Goodfellas” și „Awakenings”, ambele din 1990.

A jucat roluri de gangsteri

A jucat adesea gangsteri. Și acesta a fost unul dintre rolurile pentru care este cel mai cunoscut: seria de 30 de episoade în rolul lui Salvatore „Big Pussy” Bonpensiero, prietenul lui Tony Soprano, care devine informator FBI în „Clanul Soprano”.

S-a născut în Bronx și a crescut în suburbiile New Rochelle, New York. S-a înrolat în Marină în timpul războiului din Vietnam și ulterior a urmat cursurile Universității Pace, conform biografiei sale de pe IMDb.

 

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