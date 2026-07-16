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A fost dezvăluită cauza morții actorului Sam Neill. Agentul său a publicat cauza după informațiile „inexacte și false” din presă

A fost dezvăluită cauza morții actorul neozeelandez Sam Neill, cunoscut pentru rolul său din Jurassic Park. Agentul său, Philip Grenz, a publicat cauza morții lui Neill după ce informațiile apărute în presă au fost „inexacte și false”.
A fost dezvăluită cauza morții actorului Sam Neill. Agentul său a publicat cauza după informațiile „inexacte și false” din presă
Sursa foto: Facebook/Sam Neill
Ioana Târziu
16 iul. 2026, 09:57, Știrile zilei
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Actorul neozeelandez Sam Neill, care a decedat luni la un spital din Sydney, a murit din cauza unei pneumonii, potrivit BBC.

Informația a fost făcută publică joi de către agentul său, Philip Grenz.

Cunoscut mai ales pentru rolurile sale din Jurassic Park și Peaky Blinders, familia actorului a descris moartea sa ca fiind „bruscă și neașteptată”. Neill a murit luni, la vârsta de 78 de ani.

Agentul actorului a emis joi o declarație despre cauza morții. Declarația a fost publicată după ce a vorbit cu familia lui Neill și din cauza a ceea ce a numit informații „inexacte și false” în presă, potrivit sursei.

În luna aprilie a acestui an, Sam Neill a anunțat că se află în remisie după ce fusese diagnosticat cu limfom non-Hodgkin. Acesta este un tip de cancer al sângelui. Actorul a fost diagnosticat cu această boală cu ani în urmă. Familia sa a declarat că „rămăsese fără cancer” când a murit.

„În calitate de reprezentant de lungă durată al lui Sam Neill, am vorbit cu familia sa și doresc să clarific câteva detalii pentru fanii săi”, a spus Grenz.

„Sam a murit de pneumonie. Înainte de a se îmbolnăvi, Sam luptase cu vitejie și învinsese limfomul printr-un nou tratament numit terapie CAR-T”, a transmis agentul lui Neill.

El a adăugat că familia lui Neill „îl va onora cu un memorial privat la ferma sa din Noua Zeelandă, la o dată ulterioară încă nedeterminată”.

„Aș dori să le mulțumesc celor care i-au fost cu adevărat apropiați lui Sam pentru că i-au respectat intimitatea cu respectul pe care l-a câștigat și de care cei dragi au nevoie și îl merită în aceste momente extrem de dificile”, a adăugat Grenz.

Sam Neill s-a stins din viață luni, la un spital din Sydney, fiind înconjurat de familie.

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