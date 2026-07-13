Senatorul republican Lindsey Graham ar fi murit după o ruptură de aortă

Senatorul republican Lindsey Graham ar fi murit în urma unei rupturi la aortă, potrivit unei constatări preliminare a medicului legist transmisă de AP.

Cauza oficială a morții va fi transmisă după mai multe teste

Ruptura din peretele interior al aortei este numită și disecție aortică. Aceasta a fost legată de întărirea arterelor lui Graham. Cauza oficială a decesului va fi dezvăluită după testele toxicologice și microscopice.

Senatorul republican împlinise 71 de ani cu doar două zile înainte de a muri sâmbătă noaptea, potrivit sursei citate.

Graham a fost avocat al Forțelor Aeriene și a făcut parte din Congres timp de peste trei decenii.

Declarația inițială a biroului lui Graham

Biroul său declarase inițial că acesta suferise de o „boală scurtă și subită”.

Președintele american Donald Trump vorbea frecvent cu Graham. Trump a spus că acesta este „ca un membru al familiei. Este foarte greu”, potrivit sursei.

El a declarat că Graham l-a sunat sâmbătă seara, după ce s-a întors dintr-o călătorie în Ucraina și „părea puțin obosit, dar perfect”. Președintele a ordonat ca steagurile din întreaga țară să fie arborate în bernă până sâmbăta viitoare seara.

Senatorul republican a fost una dintre cele mai influente figuri de la Washington în domeniul afacerilor internaționale. El l-a consiliat pe Trump în chestiuni precum războiul din Iran și Rusia. Vineri, Graham anunțase un acord cu administrația Trump pentru a avansa un pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, mai arată sursa citată.

Va fi numit un înlocuitor temporar pentru Graham

Conform legii din Carolina de Sud, va fi numit un înlocuitor temporar pentru Graham. Acesta candida pentru un al cincilea mandat în noiembrie. Un nou candidat va fi selectat într-o rundă primară specială, care trebuie să aibă loc în câteva săptămâni. Câștigătorul alegerilor generale din noiembrie va începe un mandat complet de șase ani în ianuarie.