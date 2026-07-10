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Un celebru actor de la Hollywood premiat cu Oscar debutează în muzică la 88 de ani

Un actor de la Hollywood semnează un contract de înregistrare cu o casă de discuri după decenii în care a compus piese inspirate din copilăria sa din Țara Galilor.
Un celebru actor de la Hollywood premiat cu Oscar debutează în muzică la 88 de ani
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
10 iul. 2026, 04:50, Știri externe
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Celebrul actor Anthony Hopkins spune că și-a îndeplinit prima dorință de a semna un contract cu o casă de discuri, single-ul său de debut fiind lansat vineri, potrivit The Guardian.

Primul album al actorului de la Hollywood, în vârstă de 88 de ani, intitulat „Life Is a Dream”, va fi lansat luna viitoare de casa de discuri Decca Classics. Este o colecție de piese compuse de-a lungul a șase decenii.

Sir Anthony Hopkins  Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM

Single-ul de debut, Bracken Road, este inspirat de amintirile sale din copilărie despre Margam, sudul Țării Galilor, și de străzile, pajiștile, terenurile agricole și munții care înconjurau casa familiei sale în anii 1940.

Actor premiat cu Oscar

Hopkins, care a câștigat premii Oscar pentru rolurile sale din Tăcerea mieilor și Tatăl, a declarat: „Muzica a fost prima mea dorință, prima mea dorință, am compus muzică toată viața. Unele dintre aceste piese au trăit cu mine timp de decenii și încă mă regăsesc întorcându-mă la ele. Întreaga mea viață este un vis. Să semnez cu Decca este onoarea unei vieți.”

Muzica sa este interpretată de dirijorul Gustavo Dudamel, câștigător al premiului Grammy, și de Orchestra Filarmonică.

Actorul, născut în Port Talbot, compune muzică încă din copilărie și a început să cânte la pian la vârsta de patru ani.

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