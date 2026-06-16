Ian McKellen spune că și-a imaginat distrugerea Mar-a-Lago în timp ce filma o scenă explozivă din „Avengers: Doomsday”

Actorul britanic, în vârstă de 87 de ani, revine în rolul lui Magneto, personaj pe care l-a interpretat prima dată în filmul „X-Men” din 2000, relatează People.

Ian McKellen a vorbit despre revenirea sa în universul Marvel la un festival de film în aer liber organizat la Roma. Actorul a povestit că, într-o scenă, personajul său trebuia să provoace distrugeri masive.

„La un moment dat, m-au pus să distrug New Jersey”, a spus Ian McKellen.

El a explicat că regizorii Anthony și Joe Russo i-au cerut să pară mai furios în timpul scenei.

„Mi-au spus să par mai furios, să fac să se vadă că urăsc ceea ce distrug”, a spus actorul.

McKellen a spus că, pentru a intra mai bine în rol, și-a găsit propria motivație.

„Așa că am stat acolo și am strigat: «Mar-a-Lago!»”, a spus el, referindu-se la domeniul lui Donald Trump din Florida.

Ian McKellen on Magneto destroying New Jersey in ‘Avengers: Doomsday’ “[The Russo Bros told me to] make it look as if you hate what you’re destroying … So I stood there and I shouted: ‘Mar-a-Lago!’” pic.twitter.com/9PKGn7vqxf — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) June 16, 2026

„Avengers: Doomsday” va aduce în Marvel Cinematic Universe mai mulți actori din distribuția originală „X-Men” produsă de Fox. Ian McKellen revine ca Magneto, iar Patrick Stewart va juca din nou rolul profesorului Charles Xavier.

Filmul „Avengers: Doomsday” este programat să apară în cinematografe pe 18 decembrie 2026.

McKellen a mai spus că urmează să plece în Noua Zeelandă pentru un alt proiect important. Actorul va relua rolul lui Gandalf într-un nou film din universul „Stăpânul Inelelor”, produs de Peter Jackson și regizat de Andy Serkis.