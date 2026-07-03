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Bayern Munchen transferă pentru 55 de milioane de euro un fundaș de la reprezentativa Germaniei

Bayern Munchen a oficializat, vineri, transferul fundașului Nathaniel Brown de la Eintracht Frankfurt, internațional german în vârstă de 23 de ani, care poate evolua și ca mijlocaș de bandă. Acesta a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2031.
Bayern Munchen transferă pentru 55 de milioane de euro un fundaș de la reprezentativa Germaniei
sursă foto: FC Bayern Munchen
Petre Apostol
03 iul. 2026, 16:57, Sport
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Născut la Amberg, în landul Bavaria, Brown și-a început cariera la Jahn Regensburg, înainte de a ajunge la FC Nürnberg, unde a semnat primul contract de profesionist în 2022. Din sezonul 2024/2025 a evoluat pentru Eintracht Frankfurt, formație pentru care a disputat 75 de meciuri oficiale, marcând șapte goluri și oferind 13 pase decisive.

Internațional german, Brown a bifat 14 selecții la reprezentativa U21 și opt apariții la prima reprezentativă, pentru care a înscris primul său gol în victoria cu 7-1 împotriva statului Curaçao, în meciul de debut al Germaniei la Cupa Mondială.

Directorul executiv al clubului bavarez, Jan-Christian Dreesen, a declarat că Brown corespunde profilului de jucător căutat de Bayern.

„Nathaniel Brown are un profil foarte căutat în fotbalul modern. S-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă datorită vitezei și dinamismului său și suntem convinși că se potrivește perfect la FC Bayern. Vrem să facem următorul pas împreună, iar acest transfer subliniază și dorința noastră de a aduce din timp la Bayern cei mai buni tineri fotbaliști germani”, a afirmat Dreesen, într-un comunicat oficial.

Membrul consiliului de administrație responsabil cu activitatea sportivă, Max Eberl, a evidențiat potențialul noului jucător.

„Suntem încântați că am adus la FC Bayern un jucător care a avut o ascensiune atât de rapidă și care încă are un potențial uriaș. S-a remarcat la Cupa Mondială și a demonstrat de ce îl monitorizăm de ceva timp. Ne oferă soluții suplimentare atât în defensivă, cât și la mijlocul terenului”, a spus Eberl.

Brown: „Locul potrivit”

La rândul său, Nathaniel Brown a afirmat că transferul reprezintă îndeplinirea unui vis.

„FC Bayern este unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Înseamnă enorm pentru mine să am șansa de a juca aici și sunt foarte mândru. Faptul că provin din Bavaria face acest moment și mai special. Mi-am dorit întotdeauna să lupt pentru cele mai importante trofee și să evoluez la cel mai înalt nivel. Discuțiile cu conducerea și, în special, cu Vincent Kompany m-au convins că acesta este locul potrivit pentru dezvoltarea mea”, a declarat fotbalistul.

Potrivit cotidianului german BILD, Bayern Munchen a plătit 55 de milioane de euro pentru Nathaniel Brown, dintre care 50 de milioane reprezintă suma fixă, iar alte cinci milioane sunt prevăzute sub formă de bonusuri.

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