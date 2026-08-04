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Șeful Revolut, Nik Storonsky, dat în judecată pentru un superyacht de 350 de milioane de euro

CEO-ul Revolut, Nik Storonsky, a fost dat în judecată la Înalta Curte din Londra de casa de brokeraj de iahturi Cecil Wright & Partners. Aceasta solicită daune de 17,5 milioane de euro, acuzându-l că a ocolit plata comisionului pentru achiziția unui superyacht de 350 de milioane de euro.
Șeful Revolut, Nik Storonsky, dat în judecată pentru un superyacht de 350 de milioane de euro
Sorina Matei
04 aug. 2026, 17:07, Știri externe
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Fondatorul Revolut, Nik Storonsky, este dat în judecată pentru 17,5 milioane de euro de către unul dintre cei mai importanți brokeri de iahturi de lux din lume, care susține că a acționat „pe la spate” pentru a evita plata comisionului pentru un superyacht de 350 de milioane de euro.

Documentele instanței britanice, citate de Financial Times, arată că Cecil Wright & Partners a depus o plângere la Înalta Curte din Londra împotriva miliardarului pentru achiziționarea iahtului în ianuarie anul acesta.

Demersuri pentru ambarcațiunea de 102 metri

Un consilier al biroului familial al lui Storonsky a abordat inițial brokerul de lux în octombrie 2024 pentru a-l ajuta să construiască un iaht, apoi a întrebat în 2025 dacă exista o ambarcațiune pe care Storonsky ar putea-o cumpăra între timp, conform documentelor depuse la instanță.

Cecil Wright susține că i-a sugerat lui Storonsky să cumpere ambarcațiunea de 102 metri, care era construită pe atunci de șantierul naval german de superyachturi Lürssen. Ambarcațiunea în cauză are o piscină infinită cu fund de sticlă de aproape 8 metri, un club pe plajă și o sală de sport cu cameră de crioterapie, potrivit revistei de lux Robb Report.

Cu toate acestea, în ianuarie 2026, consilierul lui Storonsky i-a spus lui Chris Cecil-Wright, fondatorul casei de brokeraj, că Storonsky a cumpărat-o direct de la vânzător, omul de afaceri canadian și fostul jucător de hochei pe gheață Patrick Dovigi.

Documentul juridic susține că Cecil Wright are dreptul la un comision de 5% din vânzare, în baza unui contract de intermediere, ca „cauză efectivă” a vânzării, chiar dacă în cele din urmă a fost exclusă din tranzacție.

Iahtul a aparținut unul brazilian arestat

Istoricul proprietății iahtului a fost complex încă de la început.

A fost comandat de Dovigi, apoi vândut unui „proprietar brazilian” anonim, arestat în noiembrie 2025 în legătură cu acuzații de fraudă.

Directorul executiv al unei bănci braziliene, Daniel Vorcaro, a fost arestat în noiembrie, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă în valoare de 12,2 miliarde de reali (2,3 miliarde de dolari americani) care a implicat Banco Master, bancă care a eșuat anul trecut.

Vorcaro a negat orice faptă ilegală și cooperează cu autoritățile, potrivit avocaților săi. După arestare, Dovigi a răscumpărat barca, apoi i-a vândut-o lui Storonsky.

Cecil-Wright a lucrat la construcția unora dintre cele mai mari și mai scumpe iahturi din lume. Printre acestea se numără Madame Gu, de 99 de metri, creată de miliardarul rus Andrei Skoch, acum sancționat, și Tango, care a fost confiscat de autoritățile spaniole, deoarece aparținea oligarhului ruso-israelian Viktor Vekselberg , aflat sub sancțiuni .

Chris Cecil-Wright a declarat pentru FT: „Este foarte rar ca brokerii să se afle în această situație și este prima dată când mi se întâmplă asta, dar sunt foarte convins de asta, așa că iau măsuri.”

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