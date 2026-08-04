O țară UE dă undă verde primului depozit geologic din lume pentru combustibil nuclear uzat

În Finlanda, stat UE, a fost eliberată o licență pentru exploatarea primului depozit subteran din lume pentru combustibil nuclear uzat, au anunțat autoritățile de reglementare în domeniul radiologic și nuclear al țării.

Anunțul

Astăzi, 4 august 2026, Autoritatea pentru Radiații și Securitate Nucleară din Finlanda a emis o declarație către Ministerul Economiei și Muncii cu privire la cererea Posiva Oy de obținere a unei licențe de exploatare a unei instalații de încapsulare și depozitare finală a combustibilului nuclear uzat.

Potrivit STUK, cerințele de siguranță necesare pentru acordarea licenței de exploatare sunt îndeplinite. Aceasta este prima dată în lume când instalația de depozitare geologică finală a combustibilului nuclear uzat a trecut în faza de autorizare de exploatare.

În declarația sa, Autoritatea pentru Radiații și Securitate Nucleară (STUK) afirmă că instalația de încapsulare și depozitare finală a combustibilului nuclear uzat Posiva, construită în Olkiluoto, Eurajoki, îndeplinește cerințele de siguranță stabilite pentru aceasta în Legea și Decretul privind energia nucleară. Prin urmare, nu există niciun obstacol în acordarea unei autorizații de funcționare pentru instalație în ceea ce privește radiațiile și securitatea nucleară.

Un pas semnificativ

„Acesta este un pas semnificativ în procesul de eliminare finală a combustibilului nuclear uzat, care a fost pregătit timp de peste 40 de ani. STUK evaluează și supraveghează siguranța eliminării finale de-a lungul mai multor decenii. Pe baza evaluării generale pe care am făcut-o acum, putem concluziona că sunt îndeplinite cerințele de siguranță pentru acordarea autorizației de funcționare”, spune Petteri Tiippana , directorul general al STUK.

Cum va fi depozitat combustibilul nuclear uzat

Guvernul decide dacă acordă autorizația de funcționare pentru instalația de depozitare finală pe baza lucrărilor pregătitoare efectuate de Ministerul Afacerilor Economice și Muncii. Declarația favorabilă a STUK este o condiție prealabilă pentru acordarea autorizației de funcționare.

Chiar dacă Guvernul ar acorda autorizația de funcționare, depozitarea finală nu poate fi încă începută. Înainte de începerea operațiunilor, STUK va confirma printr-o decizie separată că instalația de încapsulare și de depozitare finală îndeplinește toate cerințele de siguranță stabilite pentru începerea funcționării.

În soluția de eliminare finală aleasă de Posiva, combustibilul nuclear uzat de înaltă activitate este închis în canistre de eliminare finală într-o instalație de încapsulare supraterană.

Canistrele vor fi apoi plasate permanent într-o instalație de eliminare finală construită în roca de bază la o adâncime de 400-450 de metri.

Astfel, combustibilul nuclear uzat este izolat de oameni și de mediul de viață prin mai multe bariere complementare de eliberare. Acestea includ canistre din fier și cupru și argila bentonitică.

„Siguranța eliminării finale nu depinde de o singură structură sau de un singur material. Siguranța se bazează pe o combinație de canistră, argilă bentonitică și rocă de bază, care previne și încetinește eliberarea și migrarea substanțelor radioactive în mediu”, spune Jaakko Leino , directorul departamentului de Deșeuri Nucleare și Reglementare.

Se solicită în prezent o autorizație de funcționare până la sfârșitul anului 2070. STUK va monitoriza, de asemenea, operațiunile Posiva pe durata funcționării instalației, în conformitate cu Legea privind energia nucleară.

Siguranță pe termen lung

În cadrul evaluării siguranței, STUK a examinat atât siguranța instalației de încapsulare și eliminare finală în timpul fazei de operare, cât și siguranța pe termen lung a eliminării finale. Evaluarea siguranței pe termen lung examinează dezvoltarea sistemului de eliminare finală și a mediului înconjurător pe perioade foarte lungi de timp și modul în care este prevenită și încetinită eliberarea și transmiterea substanțelor radioactive în mediu. În plus, STUK a evaluat gradul de pregătire al organizației Posiva de a începe operarea instalației de încapsulare și eliminare finală.

Declarația STUK se bazează pe o evaluare lungă și amănunțită a siguranței. „Demonstrarea siguranței a fost punctul de plecare pentru evaluare pe tot parcursul procesului. Am analizat o cantitate mare de date tehnice și analize de siguranță și am monitorizat operațiunile Posiva în multe moduri”, spune Antti Tynkkynen , manager de proiect pentru proiectul de control reglementar Posiva.

Din anul 2000, STUK și experții săi externi au contribuit la supravegherea proiectului și evaluarea autorizației de siguranță.

Dezvoltarea continuă a siguranței

STUK propune condiții pentru autorizația de funcționare pentru a asigura continuarea evaluării siguranței și a dezvoltării și pe durata funcționării instalației.

STUK propune ca Posiva să efectueze prima evaluare periodică a siguranței în termen de zece ani de la acordarea autorizației de funcționare. În același timp, Posiva trebuie să actualizeze justificarea siguranței pe termen lung pentru a corespunde sistemului final de depozitare care urmează să fie implementat. Î

n plus, Posiva trebuie să furnizeze STUK planuri detaliate pentru instalația finală de depozitare a deșeurilor de activitate scăzută și medie și o justificare a siguranței pe termen lung bazată pe acestea înainte de începerea construcției instalației finale de depozitare în cauză.

„Pe măsură ce începe faza de operare, vom dobândi prima experiență despre cum funcționează în practică planurile, testele metodologice și sistemele primei instalații de depozitare geologică finală a combustibilului nuclear uzat din lume. Aceste experiențe trebuie folosite pentru a învăța și a dezvolta în continuare operațiunile și siguranța, după cum este necesar”, spune Tynkkynen.

Onkalo este primul depozit geologic profund din lume pentru depozitarea finală a combustibilului nuclear uzat, situat în insula Olkiluoto din Finlanda, conceput să rămână sigur pentru o sută de mii de an.