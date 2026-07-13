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Un mormânt vechi de 3.000 de ani a fost descoperit în Egipt. Țara promovează descoperirile pentru a stimula turismul

Arheologii olandezi au descoperit un mormânt vechi de 3.000 de ani în Luxor, Egipt. Țara încearcă să promoveze noi descoperiri pentru a stimula turismul.
Un mormânt vechi de 3.000 de ani a fost descoperit în Egipt. Țara promovează descoperirile pentru a stimula turismul
sursa foto: pixabay
Ioana Târziu
13 iul. 2026, 12:20, Ştiinţă-Sănătate
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Un mormânt vechi de 3.000 de ani a fost descoperit în Egipt, potrivit AFP.

Arheologii au realizat decoperirea în orașul Luxor, din sudul țării.

Cui aparținea mormântul

Mormântul aparținea unui bărbat pe nume Paser. Mormântul său a fost descoperit de o misiune olandeză a Universității Leiden în necropola tebană din regiunea Gourna, potrivit Ministerului Turismului și Antichităților, potrivit sursei.

Specialiștii consideră, pe baza stilului artistic caracteristic al inscripțiilor sale, că mormântul datează din perioada ramessidă. Aceasta cuprinde dinastiile a XIX-a și a XX-a.

Situat la vest de un loc de înmormântare cunoscut, acesta urmează structura tradițională a mormintelor private tebane din Noul Regat (1570-1069 î.Hr.): o curte deschisă care duce la o capelă sculptată în stâncă în formă de „T” inversat. Mormântul are camere funerare sculptate la parter.

Ce au mai descoperit arheologii

De asemenea, arheologii au descoperit mai multe elemente arhitecturale bine conservate în curte. Printre acestea, se numără inclusiv o bancă din cărămidă de lut, destinată să susțină o stelă funerară, precum și o scară cu balustrade care ducea la intrare. În interior, inscripțiile care poartă numele lui Paser îl înfățișează venerând diverse zeități în altare. Totodată, îl susprind și așezat alături de soția sa în fața unei mese de ofrande, mai arată sursa.

Echipa care a efectuat săpăturile a indicat că își continuă activitatea de documentare și cercetare. Arheologii vor continua activitatea pentru a determina cine a fost Paser și pentru a înțelege mai bine perioada istorică și arheologică.

Descoperirile, promovate pentru stimularea turismului

Descoperirea a avut loc pe unul dintre cele mai importante situri arheologice din lume. Ea vine în contextul în care Egiptul încearcă să promoveze noi descoperiri pentru a stimula turismul. Industria reprezintă o sursă vitală de valută străină, conform aceleiași surse.

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