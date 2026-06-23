Fosilele unor păsări și broaște de acum un milion de ani, descoperite în Noua Zeelandă

A fost realizată o descoperire remarcabilă de fosile dintr-o peșteră din apropierea orașului Waitomo, pe Insula de Nord a Noii Zeelande, potrivit Science Daily.

Descoperirea marchează prima dată când oamenii de știință au recuperat o colecție vastă de fosile de vertebrate terestre, din această perioadă a istoriei Noii Zeelande. În peșteră au fost conservate fosile aparținând a 12 specii de păsări. De asemenea, au fost conservate și fosilele a patru specii de broaște. Ele oferă o imagine rară a unei lumi care a existat cu sute de mii de ani înainte ca oamenii să ajungă pe insule.

Schimbări ale faunei, cu mult înainte de ajungerea oamenilor în zonă

Cercetarea, realizată de Universitatea Flinders, sugerează că fauna sălbatică a țării trecea deja prin schimbări dramatice cu mult înainte de așezările umane. Erupțiile vulcanice puternice și schimbările climatice rapide au remodelat în mod repetat habitatele. S-au provocat extincții și au fost deschise oportunități pentru evoluția unor noi specii, potrivit sursei.

Autorul principal, profesorul Trevor Worthy, spune că fosilele dezvăluie o comunitate de păsări diferită de orice se vede astăzi în Noua Zeelandă.

„Aceasta este o avifaună recent recunoscută pentru Noua Zeelandă Aceasta a fost înlocuită de cea pe care oamenii au întâlnit-o un milion de ani mai târziu”, a spus acesta.

„Descoperirea remarcabilă sugerează că pădurile noastre străvechi au fost cândva adăpostul unui grup divers de păsări. Acesta nu supraviețuit următorului milion de ani”, potrivit profesorului.

În biologie, termenul „avifaună” se referă la colecția de specii de păsări care trăiesc într-un anumit loc și timp. Fosilele indică faptul că păsările care locuiau în Noua Zeelandă acum un milion de ani erau substanțial diferite de cele prezente când oamenii au sosit în cele din urmă, arată sursa citată.

Până la jumătate din specii au dispărut înainte de apariția oamenilor

Potrivit cercetătorilor, aproximativ 33-50% dintre specii au dispărut în timpul unui milion de ani înainte ca oamenii să ajungă în Aotearoa, Noua Zeelandă.

Oamenii de știință cred că aceste pierderi au fost cauzate în mare parte de schimbări naturale ale mediului.

„Aceste extincții au fost determinate de schimbări climatice relativ rapide și erupții vulcanice cataclismice”, spune co-autorul Dr. Paul Scofield.

Descoperirea ajută la umplerea uneia dintre cele mai mari lacune din registrul fosil al Noii Zeelande.

„Din săpăturile noastre de la St Bathans, în Otago Central, efectuate de-a lungul mai multor ani, avem o imagine a vieții din Aotearoa, pe parcursul a 20-16 milioane de ani în urmă. Aceste noi descoperiri aruncă lumină asupra perioadei de 15 milioane de ani de atunci până în urmă cu 1 milion de ani. Perioada lipsește în mare parte din registrul fosil al Noii Zeelande”, spune dr. Scofield.

Fosilele sunt adesea comparate cu pagini din cartea de istorie a Pământului. În acest caz, cercetătorii spun că au descoperit o întreagă secțiune a acestei povești care era necunoscută anterior, mai arată sursa.

O specie de papagal descoperită, rudă cu kākapō

Una dintre cele mai interesante descoperiri este o specie de papagal recent identificată, numită Strigops insularealis. Este o rudă străveche a kākapō-ului, una dintre cele mai faimoase păsări din Noua Zeelandă.

Astăzi, kākāpō este singurul papagal fără capacitate de zbor din lume. Este, de asemenea, unul dintre cei mai grei papagali. Este cunoscut pentru stilul său de viață neobișnuit de viață nocturnă. Cu toate acestea, strămoșul nou descoperit ar fi putut fi foarte diferit.

Analiza oaselor fosilizate sugerează că avea picioare mai slabe decât kākapō-ul modern. Deoarece păsările de astăzi se bazează în mare măsură pe picioarele lor puternice și pe capacitatea de a se cățăra, cercetătorii cred că specia antică ar fi putut petrece mai puțin timp cățărându-se. Eventual, și-ar fi păstrat capacitatea de a zbura, potrivit sursei.

O specie de porumbel dispărut

Peștera conținea și fosile ale unui strămoș dispărut al porumbelului takahē, o altă pasăre distinctivă din Noua Zeelandă. Cercetătorii au identificat, de asemenea, o specie de porumbel dispărut, strâns înrudită cu porumbeii cu aripi bronzate din Australia.

„Schimbarea habitatelor forestiere și de arbuști a forțat o resetare a populațiilor de păsări”, adaugă dr. Scofield

Unul dintre motivele pentru care descoperirea este atât de importantă este faptul că oamenii de știință îi pot determina vârsta cu o precizie neobișnuită.

Fosilele au fost prinse între două straturi de cenușă vulcanică și conservate în interiorul peșterii. Un strat de cenușă provenea de la o erupție de acum aproximativ 1,55 milioane de ani. Al doilea a fost produs de o erupție masivă de acum aproximativ 1 milion de ani.

Cercetătorii spun că erupția mai tânără a acoperit probabil o mare parte din Insula de Nord în metri de cenușă. Deși ploaia și eroziunea au îndepărtat, în cele din urmă, o mare parte din acel material, o parte a rămas protejată în interiorul peșterilor, arată sursa.

Cea mai veche peșteră cunoscută din zonă

Stratul de cenușă mai vechi dezvăluie și altceva remarcabil. Acesta arată că situl fosil este cea mai veche peșteră cunoscută de pe Insula de Nord a Noii Zeelande.

Timp de mulți ani, oamenii de știință s-au concentrat în principal asupra schimbărilor ecologice. Acestea au avut loc după sosirea oamenilor în Noua Zeelandă. Oamenii au ajuns aici acum aproximativ 750 de ani. Noile dovezi arată că forțe naturale puternice transformaseră deja fauna insulelor timp de sute de mii de ani.

„Timp de decenii, dispariția păsărilor din Noua Zeelandă a fost privită în primul rând prin prisma sosirii umane în urmă cu 750 de ani. Acest studiu dovedește că forțele naturale precum supervulcanii și schimbările climatice dramatice sculptau deja identitatea unică a faunei noastre sălbatice în urmă cu peste un milion de ani”, se mai arată în studiu.