O pisică sălbatică a pus în pericol o specie rară din Noua Zeelandă. Cum s-a încheiat urmărirea care a durat trei ani

După o urmărire care a durat aproape trei ani, autoritățile și organizațiile de conservare din Noua Zeelandă au capturat pisica sălbatică supranumită „Nine Lives”, un exemplar care a devenit cunoscut pentru pagubele provocate faunei locale și pentru abilitatea de a evita toate încercările de prindere.

Animalul, un motan cenușiu tigrat de dimensiuni mari, este considerat responsabil pentru moartea a zeci de exemplare de pāteke (rața brună din Noua Zeelandă), una dintre cele mai rare specii de rațe de pe continentul neozeelandez. Potrivit conservatoriștilor, pierderile provocate de acesta reprezintă aproximativ 1% din populația totală a speciei, relatează publicația The Guardian.

A dejucat capcanele timp de trei ani

Pisica a fost observată pentru prima dată în 2023 pe peninsula Purerua, din nordul Insulei de Nord, la scurt timp după ce specialiștii reintroducuseră în zonă 20 de exemplare de pāteke. În numai câteva zile, una dintre păsări a fost găsită moartă, iar imaginile surprinse de camerele de monitorizare au indicat același prădător.

În lunile următoare, alte exemplare au fost ucise. Conservatoriștii au amplasat capcane suplimentare, camere cu senzori de mișcare și echipamente de monitorizare nocturnă, însă fără succes.

În 2024, proiectul de repopulare a fost reluat prin eliberarea altor 20 de păsări, însă istoria s-a repetat, iar aceeași pisică a ucis din nou majoritatea exemplarelor.

Potrivit coordonatorilor proiectului de conservare, comportamentul animalului era extrem de imprevizibil. Acesta apărea în zone diferite, la intervale de luni, și își schimba permanent orele de activitate, ceea ce a făcut foarte dificilă localizarea lui.

Capturată cu ajutorul unei momeli

La sfârșitul lunii iulie, echipa de intervenție a observat că pisica revenea în aceeași zonă trei nopți consecutiv, un comportament considerat neobișnuit.

Conservatoriștii au amplasat cuști și capcane folosind drept momeală somon, carne de pui și iepure. Pe 30 iulie, camerele de supraveghere au transmis imagini care confirmau că animalul intrase într-una dintre cuști.

Pisica a fost apoi eutanasiată, iar specialiștii urmează să analizeze conținutul stomacului pentru a determina toate speciile cu care s-a hrănit. Se estimează că, pe lângă rațele rare, aceasta a vânat și pui de kiwi, șopârle native și alte animale specifice ecosistemului neozeelandez.

Un simbol al unei probleme mai ample

Cazul „Nine Lives” a readus în atenție impactul pe care pisicile sălbatice îl au asupra biodiversității din Noua Zeelandă. Estimările autorităților arată că în pădurile și pe insulele țării trăiesc peste 2,5 milioane de pisici fără stăpân, considerate una dintre principalele amenințări pentru numeroase specii native de păsări și reptile.

Guvernul neozeelandez a anunțat recent includerea pisicilor sălbatice în strategia națională Predator-Free 2050, care urmărește eliminarea principalilor prădători invazivi pentru a proteja fauna endemică.

Capturarea lui „Nine Lives” a stârnit reacții împărțite în spațiul public. În timp ce organizațiile de conservare consideră intervenția un succes important pentru protejarea biodiversității, unii iubitori de animale au criticat decizia de a eutanasia pisica. Reprezentanții proiectului au anunțat că exemplarului îi va fi făcută taxidermie, urmând să fie folosit în programe educaționale dedicate impactului speciilor invazive asupra ecosistemelor.