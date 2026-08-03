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Noile reguli de mediu, risc pentru autostrăzi și investiții. Avertismentul lui Sorin Grindeanu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că Strategia pentru conservarea biodiversității ar putea bloca proiecte importante de infrastructură și energie. Liderul social-democrat a criticat forma actuală a proiectului depus la Senat, afirmând că cerințele de mediu transmise Parlamentului de Bruxelles ar putea afecta mai multe investiții din România.
Noile reguli de mediu, risc pentru autostrăzi și investiții. Avertismentul lui Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu/GMN/ MEDIAFAX FOTO
Maria Miron
03 aug. 2026, 14:12, Politic
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Sorin Grindeanu a declarat luni că, potrivit informațiilor pe care le are, Comisia Europeană nu ar accepta ca jalon îndeplinit decât forma actuală a Strategiei pentru conservarea biodiversității transmisă la Senat, despre care susține că a fost pregătită împreună cu ONG-uri de mediu.

Grindeanu: Cerințele de mediu pot afecta proiecte importante

„Am văzut următoarea chestiune spusă, și anume faptul că cei de la Bruxelles nu vor accepta ca jalon îndeplinit decât forma aceasta pregătită de ei și pe care au trimis-o la Senat. Pregătită cum? Chiar cu ONG-urile de mediu!”, a spus președintele PSD.

Potrivit liderului social-democrat, unele dintre aceste organizații „au oferit în trecut, din bani publici, consultanță pentru protejarea păsărilor”, iar implicarea lor în elaborarea strategiei ridică, în opinia sa, mai multe probleme.

Una dintre acestea ar fi legată de impactul asupra proiectelor energetice și de infrastructură. Grideanu susține că strategia ar putea afecta actuale capacități de producție a energiei și proiecte importante pentru România.

Proiectul Brațului Bala, blocat de ONG-uri de mediu

Fost ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu a dat drept exemplu amenajarea Brațului Bala al Dunării, amintind că, în 2024, fusese aprobată o hotărâre de guvern prin care erau validați indicatorii tehnico-economici necesari etapelor de proiectare și execuție.

Potrivit acestuia, demersul ar fi fost blocat la Comisia Europeană în urma unor solicitări venite din partea ONG-urilor de mediu privind reluarea studiului de fezabilitate.

„Vedem efectele acestor blocaje”, a spus liderul PSD”.

Grindeanu: „E simplu să declari peste noapte arii protejate”

Grindeanu a criticat și declararea unor zone ca arii protejate, afirmând că astfel de decizii pot afecta proiecte deja începute.

„Este foarte simplu să declari peste noapte că o anumită zonă este arie protejată. Nu contează că ai deja un proiect sau utilajele sunt deja în zona respectivă”, a explicat liderul PSD.

Drept exemplu, Sorin Grindeanu a indicat secțiunile montane ale autostrăzii Sibiu–Pitești, despre care spune că sunt blocate de lipsa acordului de mediu revizuit: „Cele două secțiuni montane de pe Sibiu-Pitești, secțiunea 2 și secțiunea 3, cele mai dificile… după atâția ani, în acest moment se poate lucra pe maxim 45% din șantiere din cauza absenței acordului revizuit de mediu”.

PSD susține strategia, cu condiții

Liderul PSD a precizat că partidul său va susține Strategia pentru conservarea biodiversității, dar a cerut ca cerințele de mediu să fie puse în balanță cu nevoia de dezvoltare economică.

„PSD va vota și această strategie, atâta timp cât este una bună pentru români, pentru economie și, evident, trebuie să îndeplinească și cerințele de mediu”, a spus Grindeanu.

El a adăugat însă că protecția mediului trebuie echilibrată cu dezvoltarea economică și că nu trebuie create obstacole care să blocheze șantiere, hidrocentrale sau alte investiții.

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