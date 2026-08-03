Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au anunțat că au trimis în judecată, în stare de libertate, pe următorii inculpați:



RÁDULY ISTVÁN , prefect al județului Covasna, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

TĂNASE MARIA – MAGDALENA , consilier achiziții publice în cadrul Instituției Prefectului Județului Covasna, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO SRL și B.S., reprezentant al respectivei societăți comerciale, fiecare pentru săvîrșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

„În perioada septembrie 2021 – decembrie 2021, inculpații Ráduly István și Tănase Maria Magdalena, în calitate de prefect, respectiv de consilier achiziții publice, în baza unei înțelegeri prealabile cu inculpatul B.S., reprezentant al SC Electroconstrucția Elco SRL, ar fi atribuit preferențial, respectivei societăți comerciale, prin procedura achiziției directe, un contract de executare a lucrărilor de reparații generale și de renovare-reparații electrice la sediul Instituției Prefectului Județului Covasna, cu încălcarea dispozițiilor din legislația primară.

În realitate, obiectivul l-ar fi reprezentat lucrări de modernizare a instalației electrice la sediul instituției, a cărui realizare impunea respectarea unor etape obligatorii, respectiv întocmirea unei expertize tehnice a instalației electrice care să ia în considerare creșterea numărului de consumatori, proiect tehnic nou și refacerea documentației tehnico-economice aferente care să fie trimisă spre avizare ordonatorului principal de credite.

Însă, tocmai pentru a eluda prevederile legale aplicabile în materie pentru realizarea conformă a acestui proiect de investiții (necesar încă din anul 2008), inculpații Ráduly István și Tănase Maria Magdalena ar fi creat aparența că în cauză vor fi efectuate doar lucrări de reparații curente”, arată DNA.

DNA: Prefectul Ráduly István și consilier achiziții publice ar fi favorizat S.C. Electroconstrucția Elco SRL. Prejudiciu: 356.025 de lei

„Inculpații Ráduly István și Tănase Maria Magdalena ar fi acționat pentru favorizarea intereselor S.C. Electroconstrucția Elco SRL, cu consecința prejudicierii bugetului Instituției Prefectului Județului Covasna cu suma de 356.025 de lei, reprezentând valoarea întregului contract care ar fi fost încheiat fără respectarea dispozițiilor legale, din care suma de 77.142 de lei ar fi fost decontată pentru materiale care nu au fost folosite în derularea contractului.

Procedura de atribuire a lucrării ar fi fost una formală, inculpata Tănase Maria Magdalena creând toate condițiile pentru atribuirea presupus frauduloasă a lucrării, respectiv ar fi întocmit caietul de sarcini și memoriul tehnic, semnate de către inculpatul Ráduly István, în conținutul cărora, costul și condițiile lucrării ar fi fost stabilite de inculpatul B.S., reprezentantul firmei favorizate.

Mai mult, chiar și condițiile contractuale au fost stabilite de societatea S.C. Electroconstrucția Elco SRL, în contract neregăsindu-se obligațiile cuprinse în caietul de sarcini, referitoare la elementele de care depindea decontarea situației de lucrări.

În plus, oferta S.C. Electroconstrucția Elco S.R.L. ar fi fost modificată ulterior expirării termenului limită pentru depunerea ei, ceea ce, potrivit caietului de sarcini, ar fi trebuit să atragă excluderea societății de la atribuirea contractului de achiziție publică.

În vederea recuperării prejudiciului reținut, în cauză s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile aparținând tuturor inculpaților”, anunță DNA.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Covasna, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.