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Soții și partenerii de viață vor fi nevoiți să își declare averea printr-un amendament la legea integrității depus de AUR

Amendamentul AUR la legea integrității prin care obligația de depunere a declarațiilor de avere și de interese este extinsă și asupra soților, soțiilor și persoanelor aflate în relații asimilate celor dintre soți ai Președintelui României, parlamentarilor, prim-ministrului, miniștrilor și altor demnitari de rang înalt, în condițiile prevăzute de lege, a fost adoptat de Comisia Juridică a Camerei Deputaților și va merge la vot în forma finală a legii.
Soții și partenerii de viață vor fi nevoiți să își declare averea printr-un amendament la legea integrității depus de AUR
Departamentul Politic
03 aug. 2026, 15:39, Politic
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Modificarea urmărește extinderea sferei persoanelor obligate să declare averea și interesele, pornind de la ideea că transparența nu privește doar titularul unei funcții publice, ci și situațiile în care patrimoniul sau interesele relevante pot fi deținute ori administrate prin intermediul persoanelor apropiate. În acest fel, legea încearcă să ofere o imagine mai completă asupra averilor demnitarilor și a potențialelor conflicte de interese asociate exercitării unei funcții publice.

Până acum, declarațiile de avere ale demnitarilor includeau, de regulă, doar bunurile proprii și pe cele ale copiilor minori, fără o obligație independentă pentru partnerul de viață. Această lacună permitea transferul de bunuri sau interese către soț, soție sau partener, diminuând eficiența controlului public și creând premise pentru eludarea prevederilor legale. Extinderea obligației de declarare la aceste categorii, limitate strict la funcțiile de maximă vizibilitate și putere decizională, închide această portiță și consolidează regimul de integritate.

Prin amendamentul depus de AUR se consolidează principiul conform căruia puterea publică trebuie însoțită de o responsabilitate pe măsură, iar încrederea cetățenilor în instituțiile fundamentale ale statului poate fi reconstruită pe baze mai solide.

AUR a propus această modificare tocmai pentru a elimina o inechitate evidentă din sistemul actual de control al averilor. Acum că a fost adoptat amendamentul, rămâne să vedem dacă partidele parlamentare sunt consecvente discursului public privind sporirea transparenței.

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