Vaticanul transformă într-un hotel clădirea în care a locuit Papa Francisc înainte de conclavul din 2013

Una dintre cele mai importante proprietăți imobiliare ale Vaticanului din centrul Romei va fi transformată în hotel, după ce administrația patrimoniului Sfântului Scaun (APSA) a obținut aprobările necesare pentru schimbarea destinației clădirii și a identificat un potențial operator. Informația apare în raportul financiar publicat recent de instituția care administrează bunurile Vaticanului, relatează publicația Der Spiegel.

Imobilul, cunoscut sub numele de Domus Paolo VI, este situat pe Via della Scrofa, la mică distanță de Panteon, una dintre cele mai vizitate atracții turistice din capitala Italiei. Clădirea are șapte etaje și, din 1976, a funcționat ca reședință pentru episcopii și cardinalii veniți la Roma din alte țări.

Printre cei mai cunoscuți oaspeți s-a numărat cardinalul argentinian Jorge Mario Bergoglio, care a locuit aici înainte de conclavul din 2013, în urma căruia a fost ales papă și a devenit Francisc.

O proprietate strategică din portofoliul Vaticanului

Domus Paolo VI este considerată una dintre cele mai valoroase clădiri din portofoliul imobiliar al Vaticanului, care cuprinde peste 4.200 de proprietăți. Presa italiană a relatat în ultimii ani că viitorul clădirii a fost intens dezbătut în interiorul Sfântului Scaun.

Potrivit acestor informații, Papa Francisc s-ar fi opus transformării imobilului într-o unitate hotelieră cu scop comercial. Discuțiile ar fi continuat și după moartea sa, existând în continuare rezerve față de proiect din partea unor oficiali ai Vaticanului.

Raportul APSA arată însă că procesul a intrat într-o nouă etapă, autorizațiile fiind deja obținute, iar semnarea unui precontract cu operatorul desemnat fiind așteptată în perioada următoare.

Alte proiecte imobiliare și schimbări sub Papa Leon al XIV-lea

Schimbările nu se opresc la această proprietate. Un alt palat istoric din apropierea Pieței Sfântul Petru, cunoscut în trecut drept Hotel Columbus, este în prezent supus unor ample lucrări de renovare, după ce proiectul fusese blocat ani la rând de dispute juridice, descoperiri arheologice și opoziția exprimată în timpul pontificatului Papei Francisc.

Sub pontificatul Papei Leon al XIV-lea, mai multe proiecte amânate au fost reluate, inclusiv unele decizii administrative care marchează o schimbare de abordare față de perioada anterioară.

Revin portretele papilor pe monedele euro ale Vaticanului

O altă schimbare anunțată recent vizează monedele euro emise de Vatican. După ce Papa Francisc a renunțat la tradiția reprezentării Suveranului Pontif pe monede, noile emisiuni aprobate în timpul pontificatului Papei Leon al XIV-lea readuc portretul papei pe monedele cu valori între 10 cenți și 2 euro.

Monedele de 1, 2 și 5 cenți vor păstra în continuare stema papală. Datorită tirajului redus, monedele euro emise de Vatican sunt foarte căutate de colecționari și au adesea o valoare de piață semnificativ mai mare decât cea nominală.