Un fost cinematograf de peste 100 de ani a devenit hotel de lux. Oaspeții intră pe vechea scenă și dorm în camere inspirate de lumea filmului

Hotel Palacio Bellas Artes San Sebastián funcționează într-o clădire în stil Beaux Arts inaugurată în 1914, care a găzduit unul dintre primele cinematografe din Spania. Imobilul a fost restaurat și transformat într-un hotel cu 81 de camere, păstrând numeroase elemente originale ale fostei săli de cinema, relatează Euronews.

Proiectul de restaurare a fost coordonat de arhitectul Ignacio Quemada și a inclus reconstruirea domului emblematic al clădirii, precum și renovarea fațadei istorice și conservarea detaliilor decorative specifice stilului Beaux Arts.

Potrivit reprezentanților hotelului, noua proprietate își propune să celebreze identitatea culturală a orașului San Sebastián prin îmbinarea patrimoniului cinematografic, a arhitecturii și a gastronomiei locale. Hotelul face parte din portofoliul Curio Collection by Hilton.

O experiență inspirată de lumea cinematografiei

Amenajarea interioară păstrează o parte din configurația fostului cinematograf. Oaspeții pășesc în hotel prin fosta scenă și trec pe sub arcul prosceniului, unul dintre elementele arhitecturale reprezentative ale vechii săli de spectacole.

Conceptul artistic continuă și în camerele hotelului. Artistul basc Lander Andonegi a realizat o colecție formată din 81 de lucrări originale, câte una pentru fiecare cameră, toate inspirate de universul cinematografiei.

Și denumirile spațiilor de cazare trimit la trecutul clădirii, fiind inspirate de zonele specifice unei săli de teatru sau cinematograf. Vizitatorii pot alege între camere Gallery, Amphitheatre și Grand Stalls, precum și apartamentele Front Box și Corner Box.

Restaurant amenajat în fostele loje ale teatrului

Restaurantul principal al hotelului, Lotu, ocupă fostele loje ale teatrului și este amenajat pe două niveluri. Numele său în limba bască înseamnă „a lega” sau „a conecta”, o referire la saloanele elegante de la începutul secolului XX, unde actori, scriitori și cineaști obișnuiau să se întâlnească.

Meniul este semnat de cheful Andoni Luis Aduriz și combină preparate clasice ale bucătăriei europene, precum pâté en croûte sau sole meunière, cu specialități contemporane din Țara Bascilor, între care txangurro donostiarra și chuleta.

Prin restaurarea uneia dintre cele mai reprezentative clădiri istorice din San Sebastián, noul hotel oferă o experiență care îmbină patrimoniul arhitectural, arta și gastronomia, transformând un fost cinematograf într-o destinație dedicată iubitorilor de film și de călătorii.