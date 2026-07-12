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Ștefan-Radu Oprea o acuză pe Oana Gheorghiu că exagerează reforma companiilor de stat: România a pierdut 200 de milioane de euro

Fostul ministru și fost secretar general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea, susține că declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu privind blocajele din coaliție pe tema reformei companiilor de stat „nu au la bază faptele”, acuzând-o că își atribuie merite care aparțin etapelor anterioare ale procesului.
Ștefan-Radu Oprea o acuză pe Oana Gheorghiu că exagerează reforma companiilor de stat: România a pierdut 200 de milioane de euro
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
12 iul. 2026, 16:36, Politic
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Fostul ministru Ștefan-Radu Oprea afirmă, într-o postare publicată pe Facebook, că vicepremierul Oana Gheorghiu vorbește „mai mult din propria imaginație decât pe baza faptelor” atunci când susține că reforma companiilor de stat a fost blocată de neînțelegeri în coaliție.

Oprea susține că modificarea cadrului legislativ privind guvernanța corporativă, în conformitate cu jaloanele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și în urma consultărilor cu OCDE, a fost realizată înainte ca Oana Gheorghiu să ocupe funcția de vicepremier. El afirmă, de asemenea, că selecția conducerii AMEPIP a avut loc în perioada în care era secretar general al Guvernului.

Fostul ministru mai acuză că, în urma înființării comitetului interministerial coordonat de Oana Gheorghiu, România ar fi pierdut 200 de milioane de euro din cererea de plată nr. 3 din PNRR, invocând concluzii ale Comisiei Europene pe care spune că le-a prezentat anterior.

În același mesaj, Oprea critică propunerea de listare a unor pachete minoritare de acțiuni la companiile Hidroelectrica, Romgaz și Salrom, despre care afirmă că ar fi fost pregătită „netransparent”, prin metoda ABB (plasament privat accelerat), și că ar fi fost în dezavantajul statului român.

„Ne-am opus lucrurilor introduse noaptea, hoțește, pe agenda ședințelor de guvern, cum a fost documentul nediscutat despre listarea prin metoda ABB. (…) Eu spun asumat că dvs. mințiți despre acest document”, afirmă Oprea în postare.

Fostul ministru mai susține că, de la ieșirea PSD de la guvernare, în urmă cu peste două luni, nu au fost înregistrate progrese în reforma companiilor de stat și îi solicită vicepremierului să prezinte rezultatele concrete ale activității sale.

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