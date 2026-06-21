Oana Gheorghiu îi răspunde ironic lui Rareș Bogdan de pe scena Congresului PNL: „Sistemul oengist, sorosist, globalist și neomarxist a venit să pună stăpânire pe PNL”

Oana Gheorghiu a răspuns, de pe scena Congresului PNL, atacurilor lansate de Rareș Bogdan la adresa noii echipe a lui Ilie Bolojan, folosind exact registrul de etichete invocat de criticii săi: „oengist”, „sorosist”, „globalist” și „neomarxist”.

Fără să-l numească direct pe europarlamentarul liberal, Gheorghiu și-a început discursul cu o ironie evidentă la adresa celor care acuză intrarea sa în PNL ca pe o apropiere a partidului de zona progresistă sau de USR.

„Pentru cei care încă nu mă cunosc, numele meu este Oana Gheorghiu și sunt parte din sistemul oengist, sorosist, globalist și mai ales neomarxist, care, iată, a venit astăzi să pună stăpânire pe PNL. Genul acesta de știri și de titluri le veți putea vedea în zilele următoare”, a spus Gheorghiu.

Replica vine în aceeași zi în care Rareș Bogdan a lansat un atac dur la adresa direcției în care Ilie Bolojan duce PNL. Europarlamentarul a acuzat că partidul riscă să devină „sluga USR” și a ironizat noua formulă de conducere, spunând că liberalii ar putea ajunge să înlocuiască „săgeata liberală” cu „o trotinetă și eventual un rucsac în culorile curcubeului”.

Gheorghiu s-a prezentat în fața mebrilor PNL

„Trebuie să știți că sunt o luptătoare. Lupt pentru valori, pentru principii și nu fug de deciziile grele. Am decis să vin astăzi alături de dumneavoastră la greu, nu când a fost ușor”, a declarat Oana Gheorghiu.

Ea a explicat că, timp de mulți ani, a crezut că poate face bine pentru România stând departe de politică. Gheorghiu a amintit de activitatea sa în societatea civilă, de protestele pentru democrație și justiție, dar și de proiectele construite acolo unde statul nu a reușit să livreze.

„Am protestat atunci când statul a deraiat și am construit atunci când statul s-a dovedit incapabil să o facă. Nu am căutat niciodată funcții sau privilegii, am venit pur și simplu să fac bine”, a spus ea.

Susținere pentru Ilie Bolojan

Oana Gheorghiu a legat intrarea sa în PNL de susținerea pentru Ilie Bolojan, pe care l-a descris drept „un om cinstit” și „un administrator care dovedește prin rezultate, nu prin promisiuni”. În același timp, ea a atacat dur vechile mecanisme politice din companiile de stat și instituțiile publice.

„Ce am găsit în mandatul meu? Companii ale statului transformate în pușculițe politice, instituții care nici măcar nu știu ce avere administrează în numele nostru, planuri de reformă întocmite cu copy-paste de la o companie la alta”, a afirmat Gheorghiu.

Oana Gheorghiu: „Am aprins lumina în niște cămări”

Oana Gheorghiu a vorbit despre rezistența față de reforme. Ea a acuzat că, în momentul în care echipa lui Bolojan a început să „închidă robinetele”, cei care beneficiau de sistem au reacționat violent.

„Alături de domnul Ilie Bolojan, am aprins lumina în niște cămări în care prea mult timp s-a lucrat pe întuneric. Și știți ce se întâmplă când aprinzi lumina. Se trezesc cei care o duceau mult prea bine pe întuneric”, a spus ea.

„Când spui că o companie publică nu mai poate fi o sinecură, ești acuzat de trafic de influență. Când vrei să oprești jaful, cineva urlă că vrei să vinzi țara. Iar când pui sub semnul întrebării pensii și privilegii speciale, ajungi pe o listă neagră”, a mai spus aceasta.

Delimitare între primarii care muncesc și jaful politic

Oana Gheorghiu a transmis și un mesaj către liberalii din teritoriu, afirmând că nu pune semnul egal între administrația care muncește și „jaful politic” care a compromis încrederea în stat și în partide.

„Reforma nu înseamnă să lovim în primarii care muncesc sau în comunitățile pe care le slujesc. Înseamnă să-i scăpăm pe cei care au tratat administrația, partidele și instituțiile ca pe o proprietate personală”, a declarat ea.

„Partidul Național Liberal trebuie să rămână partidul care îndrăznește, nu cel care se predă”, a spus Oana Gheorghiu.