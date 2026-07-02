Realizare istorică. Oamenii de știință au construit forme de viață complet sintetice care cresc, mănâncă și se reproduc

Oamenii de știință au construit forme de viață complet sintetice care pot să crească, să mănânce și să se reproducă, potrivit Futurism. Este pentru prima dată în istorie când oamenii reușesc să realizeze o celulă sintetică care se comportă ca una naturală.

Realizarea istorică aparține unei echipe de la Universitatea din Minnesota. Ei au numit celula „SpudCell”. Este „prima celulă sintetică cu un ciclu celular complet” care poate „crește, replica genomul său, se poate diviza și poate fi supusă selecției și competiției de-a lungul mai multor generații”, spun experții.

Oamenii de știință vorbesc despre o descoperire majoră

Cercetarea, care este descrisă ca o descoperire majoră, ar putea inaugura o nouă eră a biotehnologiei. Aceasta este definită de organisme sintetice care pot fi cultivate de la zero și programate pentru a îndeplini funcții specifice.

„Sperăm că începem adevărata eră a bioeconomiei, cu ajutorul tehnologiei care le va permite oamenilor să proiecteze biologie”, au mai spus oamenii de știință.

Descoperirea ar putea rezolva o gamă largă de probleme ale umanității, de la combaterea cancerului până la captarea carbonului. De asemenea, ar putea contesta noțiunile preconcepute despre „viață”, explorând în același timp funcțiile esențiale ale unei celule vii.

Totuși, cercetarea se află la început de drum deoarece SpudCell este în stadiul primitiv având între 150 și 200 de molecule. Deși se poate hrăni, poate crește și se poate reproduce pe parcursul a aproximativ cinci generații, este mult mai simplă decât o celulă naturală, care poate conține miliarde de molecule.

În plus, pentru a o face să se reproducă o dată la 12 ore, oamenii de știință trebuie să o hrănească în timp ce o țin la 30 de grade Celsius. Acest lucru este mult mai lent decât bacteriile naturale, cum ar fi E. coli, care se divide la fiecare 30 de minute.

De asemenea, nu își poate produce propriile proteine, ceea ce înseamnă că oamenii de știință trebuie să o hrănească în mod regulat. Este doar începutul, a fost concluzia oamenilor de știință.